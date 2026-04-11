Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho học sinh tỉnh Đồng Tháp

Trong 4 năm qua, Chương trình "Nước sạch học đường" đã được triển khai tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp mang lại niềm vui, phấn khởi, sự động viên tích cực cho cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên. Qua đó, các đơn vị đã tài trợ 55 hệ thống máy lọc nước sạch, trang bị cho 43 trường, tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường cũng đã vận động nhà hảo tâm địa phương trang bị hệ thống máy lọc nước sạch, đem lại nguồn nước uống đảm bảo phù hợp vệ sinh cho hơn 35.000 học sinh, giáo viên.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ tổng kết 4 năm "Dự án Nước sạch học đường" tại tỉnh Đồng Tháp

Dịp này, ông Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP.HCM tặng 08 hệ thống máy lọc nước cho các điểm trường, 100 xe đạp và 100 suất học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng các Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp trong Dự án nước sạch học đường và học bổng; Hội khuyến học tỉnh trao tặng Bảng nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - an toàn trong thời gian tới.

Ông Trương Tấn Sang nguyên Chủ tịch Nước tặng xe đạp cho các em học sinh

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm và thực hiện nghi thức khánh thành, đưa vào sử dụng máy lọc nước tại 02 điểm Trường gồm Trường Tiểu học Thị trấn Cái Bè và Trường Tiểu học Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè.