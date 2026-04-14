Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Thứ Ba, 10:36, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Thắng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

 

 

Ong nguyen van muoi giu chuc pho bi thu tinh uy Dong thap hinh anh 1
Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, ông Nguyễn Văn Mười là cán bộ tiêu biểu, gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Mười tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, giữ vững vai trò hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh định hướng và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Như vậy, hiện tỉnh Đồng Tháp có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; bà Châu Thị Mỹ Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Mười.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập
Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập

VOV.VN - Chính quyền 2 cấp tại Đồng Tháp đang dần vận hành ổn định, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Phía sau đó là những nỗ lực không nhỏ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nguồn lực vẫn còn những hạn chế cần được tháo gỡ. 

Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập

Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập

VOV.VN - Chính quyền 2 cấp tại Đồng Tháp đang dần vận hành ổn định, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Phía sau đó là những nỗ lực không nhỏ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nguồn lực vẫn còn những hạn chế cần được tháo gỡ. 

Đồng Tháp công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI
Đồng Tháp công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

VOV.VN - Theo kết quả, có 85 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng Tháp công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

Đồng Tháp công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

VOV.VN - Theo kết quả, có 85 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 12/3, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 7/3 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện.

Ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 12/3, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 7/3 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện.

