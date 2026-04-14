Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tại hội nghị, ông Phan Văn Thắng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, ông Nguyễn Văn Mười là cán bộ tiêu biểu, gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Mười tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, giữ vững vai trò hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh định hướng và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Như vậy, hiện tỉnh Đồng Tháp có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; bà Châu Thị Mỹ Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Mười.