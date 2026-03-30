Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Thứ Hai, 11:44, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp lần I để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. 

Sau khi nghe các tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XI.  

Theo đó, ông Ngô Chí Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Các đại biểu trong thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới
Các đại biểu trong thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới

Các ông Phạm Văn Chuẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa X và Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.   

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Nhung giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI; ông Tô Hoàng Khương giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI; bà Đoàn Duy Thùy Ngạn giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI.   

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thường trực HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là sự giám sát, đồng hành và ủng hộ của cử tri và Nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Ngô Chí Cường hứa sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động quyết liệt, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh. 



Ông Nguyễn Đức Tuy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (30/3), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt. Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

VOV.VN - Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

