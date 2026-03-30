Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Sau khi nghe các tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XI.

Theo đó, ông Ngô Chí Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Các đại biểu trong thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới

Các ông Phạm Văn Chuẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa X và Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Nhung giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI; ông Tô Hoàng Khương giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI; bà Đoàn Duy Thùy Ngạn giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thường trực HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là sự giám sát, đồng hành và ủng hộ của cử tri và Nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Ngô Chí Cường hứa sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động quyết liệt, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.