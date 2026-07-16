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Phát hiện mộ tập thể và chiếc bút khắc chữ "Tiến Quy" tại Đồng Nai

Thứ Năm, 22:16, 16/07/2026
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VOV.VN - Ngày 16/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện một mộ tập thể cùng nhiều di vật chiến tranh quan trọng tại xã Minh Đức (trước đây là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết chỉ sau 2 ngày tìm kiếm tại một khu đất trống trên địa bàn xã Minh Đức, đơn vị đã tiếp cận được phần mộ tập thể này.

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Lực lượng Đội K72 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ 

Trước đó vào năm 2025, đội từng khảo sát khu vực lân cận cách vị trí hiện tại khoảng 50m nhưng thời điểm đó chỉ tìm thấy một số hiện vật, chưa phát hiện dấu hiệu hài cốt.

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Đội K72 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức

Tại hiện trường mộ tập thể vừa phát hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật thiêng liêng của các chiến sĩ, bao gồm: 1 khẩu súng AK, 6 cây bút (1 bút mực, 4 bút bi, 1 bút chì), 2 bình tông, 4 đôi dép, 1 mẩu dây đai lưng cùng một số vật dụng khác. Đáng chú ý, trong số di vật có một chiếc bút mực khắc hình đôi chim bồ câu kèm hai chữ "Tiến Quy".

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Lực lượng kiểm tra thông tin các di vật đào được 

Xã Minh Đức vốn là địa bàn có vị trí địa chiến lược quan trọng trên chiến trường Đông Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây từng là điểm tập kết của nhiều đơn vị thực hiện nhiệm vụ phục kích địch trên quốc lộ 13, đoạn ngã ba Xa Cát. Hiện tại, Đội K72 đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm và sẽ tiến hành quy tập các hài cốt liệt sĩ ngay sau khi có kết luận chính thức.

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Một số hiện vật được tìm thấy ở khu vực mộ tập thể

Cũng trong ngày 16/7, một mũi tìm kiếm khác của Đội K72 tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập (đoạn gần Đồn biên phòng Đắk Bô) đã tìm thấy 1 mảnh bia mộ có khắc thông tin: "LÊ V HỶ - 4.8.67".

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Cây bút khắc hai chữ "Tiến Quy"

Trước đó một ngày (15/7), đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra thực tế các khu vực tìm kiếm, quy tập trên địa bàn TP. Đồng Nai để chỉ đạo, động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

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Mảnh bia mộ ghi thông tin "Lê V. HỶ - 4.8.67"
Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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