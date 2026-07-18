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Phát hiện di vật, nghi có hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Thứ Bảy, 12:31, 18/07/2026
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VOV.VN - Ngày 18/7, Đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, TP.Đồng Nai.

Tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ thắp hương, kiểm tra các di vật được phát hiện trong quá trình khởi động đào tìm; đồng thời tặng quà cho các thành viên Đội K72.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 đã phát hiện nhiều di vật và nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Minh Tâm, xã Minh Đức. 

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Nhiều di vật được phát hiện ở khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ (ảnh: Nguyệt Hà)

Đội K72 đã triển khai các hoạt động liên quan ở khu vực này, chờ chỉ đạo của cấp trên tiến hành tìm kiếm, quy tập, cất bốc đưa các liệt sĩ về truy điệu, an táng.

Trưởng Ban chỉ đạo 151 đã động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đề nghị Bộ CHQS thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo thuận lợi để lực lượng tìm kiếm thực hiện nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên. 

Việc làm này nhằm thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/72027).

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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