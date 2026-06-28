Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Trung tướng Trương Mạnh Dũng và Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng. Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 được giao tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trung tướng Trương Mạnh Dũng trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu, giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, luân chuyển

Đối với Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Đại tướng yêu cầu trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; giữ vững đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, chăm lo đời sống bộ đội, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.