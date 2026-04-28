  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915

Thứ Ba, 20:50, 28/04/2026
VOV.VN - Chiều 28/4 tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đại biểu do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2; lãnh đạo Quân khu 1 cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hoa tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại ga Lưu Xá, Thái Nguyên

Tại Nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh đêm 24/12/1972 khi làm nhiệm vụ phục vụ chiến trường miền Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tri ân các liệt sỹ TNXP Đại đội 915

Sự hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 là mất mát to lớn, đồng thời là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tiếp tục hun đúc ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại tướng Phan Van Giang thỉnh chuông tại khu di tích
Đại tướng Phan Van Giang thỉnh chuông tại khu di tích

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

CTV Hoàng Tú-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương Đại đội 915 liệt sĩ TNXP Thái Nguyên tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Nhà tưởng niệm Đại đội 915 anh hùng liệt sĩ lịch sử kháng chiến ngày 30/4 thống nhất đất nước truyền thống cách mạng quốc phòng toàn dân tri ân người có công
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam
VOV.VN - Chiều 22/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Phan Văn Giang dự tổng kết công tác bầu cử tại Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 29/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự Hội nghị tổng kết công tác cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Thái Nguyên.

