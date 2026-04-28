Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915

Tham gia đoàn có lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2; lãnh đạo Quân khu 1 cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hoa tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại ga Lưu Xá, Thái Nguyên

Tại Nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh đêm 24/12/1972 khi làm nhiệm vụ phục vụ chiến trường miền Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tri ân các liệt sỹ TNXP Đại đội 915

Sự hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 là mất mát to lớn, đồng thời là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tiếp tục hun đúc ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại tướng Phan Van Giang thỉnh chuông tại khu di tích

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.