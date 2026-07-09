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Đại tướng Phan Văn Giang dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào

Thứ Năm, 13:46, 09/07/2026
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VOV.VN - Sáng 9/7, các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào 2026 chính thức bắt đầu tại tỉnh Bolykhamxay (Lào), góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố tình đoàn kết đặc biệt và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước.

Sáng 9/7, tại Cửa khẩu Nam On (CHDCND Lào), Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang tỉnh Bolykhamxay tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

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Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào 2026 chính thức bắt đầu từ ngày 9/7. Ảnh: Ngọc Lâm

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Chương trình Giao lưu tại Lào có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... 

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Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam sang thăm nước bạn Lào. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại khu vực cửa khẩu, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện các nghi thức chào, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm, thể hiện quyết tâm gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

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Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại cột mốc 460. Ảnh: Ngọc Lâm
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Hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nướctrồng cây lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2021 và 2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026), qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Diệp Thảo - Đinh Trung/VOV.VN
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