3 điểm nhấn trong Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Lào lần thứ 3

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolikhamsai (Lào) từ ngày 9-10/7/2026.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

Đại tá Đỗ Duy Chinh thông tin tại họp báo

Giao lưu lần thứ 3 tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức trước tại Quảng Trị - Savannakhet (năm 2021) và Sơn La - Houaphanh (năm 2024). Hoạt động nằm trong Nghị định thư hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Dự kiến, các hoạt động giao lưu tại Lào bao gồm: Lễ đón đoàn Việt Nam tại khu vực Cột mốc 460; chào, tô son Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 bên phía Lào; Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí; thăm, tặng quà và học bổng cho các học sinh một trường tiểu học ở huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay; tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Lào; Lễ tiễn đoàn Việt Nam về nước tại Cửa khẩu Nam On.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng chia sẻ về các hoạt động hợp tác ở biên giới Việt Nam-Lào và công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu

Các hoạt động tại Việt Nam gồm: Lễ đón đoàn Lào tại khu vực Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; tham dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa hai thôn biên giới và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam; Lễ khởi công trường mầm non do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương; thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn; lễ tiễn đoàn Lào về nước tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Đặc biệt, chương trình năm nay có 3 điểm nhấn nổi bật. Thứ nhất, địa điểm tổ chức tại Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) và Nậm On (Bolikhamsai) gắn với hành lang cao tốc Hà Nội - Vientiane, mang ý nghĩa chiến lược về kết nối và phát triển.

Thứ hai, nhiều hoạt động hướng về người dân biên giới như kết nghĩa cụm dân cư, giao lưu văn hóa, trao bò giống cho các hộ nghèo và dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thứ ba, khởi công Trường Mầm non Thanh Hà - công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, vừa phục vụ giáo dục, vừa góp phần phòng, chống lũ cho khu vực.

Thượng tá Bùi Văn Mạnh, Trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cung cấp thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu

Trước khi diễn ra chương trình chính thức, nhiều hoạt động bên lề cũng sẽ được tổ chức, gồm sơ kết kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 252 (Lào); giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước với các hoạt động trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên tại khu vực Cột mốc 460, thi đấu bóng chuyền, chạy việt dã xuyên biên giới qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nặm On, tọa đàm và trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em đến trường" phía Việt Nam.