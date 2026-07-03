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Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư khen lực lượng cứu hộ động đất tại Venezuela

Thứ Sáu, 18:58, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, đêm 24/6/2026, tại Venezuela đã xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái "thương người như thể thương thân" của dân tộc, với tinh thần "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"; đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời Venezuela, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định cử 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng trang thiết bị, vật chất, chó nghiệp vụ sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Dai tuong phan van giang gui thu khen luc luong cuu ho dong dat tai venezuela hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây, các đồng chí đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, đưa được hàng chục nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các đồng chí, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, các đồng chí hãy nêu cao hơn nữa truyền thống "Quyết chiến, Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị nạn đáp ứng với sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn luôn tự hào, đồng hành cùng các đồng chí.

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Đoàn Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân vụ động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

VOV.VN - Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đưa ra được 7 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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