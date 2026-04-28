Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều nội dung thiết thực như phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng…

Đại tướng Phan Văn Giang và các vị ĐBQH tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định các nội dung sẽ được tổng hợp, phản ánh đầy đủ, kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin về tình hình đất nước đến cử tri Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, đất nước tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng GDP ước đạt 7,83%. Đối với Quân đội, từ đầu năm đến nay đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách chiến lược; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng 300 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao 300 suất quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.