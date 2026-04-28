  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất

Thứ Ba, 20:46, 28/04/2026
VOV.VN - Chiều 28/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều nội dung thiết thực như phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng…

Đại tướng Phan Văn Giang và các vị ĐBQH tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định các nội dung sẽ được tổng hợp, phản ánh đầy đủ, kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin về tình hình đất nước đến cử tri Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, đất nước tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng GDP ước đạt 7,83%. Đối với Quân đội, từ đầu năm đến nay đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách chiến lược; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng 300 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao 300 suất quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

CTV Duy Đức-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên Quốc hội khóa XVI Kỳ họp thứ nhất Đoàn ĐBQH Thái Nguyên
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam
VOV.VN - Chiều 22/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Phan Văn Giang dự tổng kết công tác bầu cử tại Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 29/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự Hội nghị tổng kết công tác cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Thái Nguyên.

