Hạ tầng giao thông mở lối cho du lịch Thái Nguyên

Những tuyến đường đang hoàn thiện hoặc chuẩn bị đầu tư trong khu vực được kỳ vọng tạo ra cơ hội mới cho ngành du lịch Thái Nguyên. Dự án tuyến đường từ Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư hơn 3.717 tỷ đồng. Đoạn từ phường Bắc Kạn đến hồ Ba Bể dài 37 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn từ xã Đồng Phúc kết nối với xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang dài 39,5 km đang tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Khi đoạn tuyến còn lại được thông suốt, việc di chuyển giữa hồ Ba Bể và Khu du lịch sinh thái Na Hang sẽ thuận lợi hơn. Doanh nghiệp có thể xây dựng sản phẩm du lịch liên tỉnh dựa trên những chất liệu về cảnh quan, văn hóa và du lịch cộng đồng, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Tuyến đường từ Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch liên tỉnh

Hướng kết nối với Tuyên Quang chỉ là một phần trong mạng lưới giao thông liên vùng đang được định hình quanh Thái Nguyên. Theo Quy hoạch tỉnh được điều chỉnh năm 2026, Thái Nguyên phát triển 5 hành lang kinh tế. Trong đó, trục Bắc - Nam dựa trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng và Quốc lộ 3 giữ vai trò kết nối vùng Thủ đô với khu vực Đông Bắc; các trục Đông - Tây mở hướng sang Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Ông Đỗ Trọng Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho rằng mạng lưới giao thông sẽ tạo lợi thế để tỉnh trở thành điểm nối trong các hành trình liên vùng: “Sau này khi hệ thống đường cao tốc từ Lạng Sơn về Thái Nguyên, từ Thái Nguyên đi Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ được kết nối, Thái Nguyên sẽ trở thành điểm đầu, điểm cuối và là điểm kết nối các tỉnh. Vì vậy, Thái Nguyên giữ một vị trí rất quan trọng trong khu vực các tỉnh Đông Bắc”.

Lợi thế trung tâm giúp Thái Nguyên có thể trở thành điểm dừng chân của khách từ Hà Nội trước khi tiếp tục đến Ba Bể, Na Hang, Cao Bằng hay Lạng Sơn. Ở chiều ngược lại, giao thông thuận lợi hơn cũng mở cơ hội đưa khách trong vùng đến hồ Núi Cốc, vùng chè Tân Cương và ATK Định Hóa. Vấn đề đặt ra là Thái Nguyên phải có sản phẩm đủ sức giữ khách lưu trú, thay vì chỉ trở thành nơi du khách đi qua.

Phối cảnh dự kiến đường hầm xuyên dãy Tam Đảo, kết nối du lịch hồ Núi Cốc, Thái Nguyên với Khu du lịch Tam Đảo, Phú Thọ

Ở hướng Tây, tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ dài hơn 42 km, tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Cùng với đó, hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư tuyến đường hầm qua Tam Đảo, kết nối khu vực hồ Núi Cốc với Khu du lịch Tam Đảo. Nếu được triển khai, tuyến hầm sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường giữa hai điểm đến và tạo thêm trục du lịch Đông - Tây.

Ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho rằng việc rút ngắn khoảng cách giao thông sẽ tạo điều kiện để hai địa phương tăng cường liên kết du lịch: “Việc xây dựng đường hầm kết nối từ Phú Thọ lên Thái Nguyên sẽ rút ngắn khoảng cách giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách. Đây là lợi thế rất lớn để du khách từ khu vực trung tâm Thủ đô đến Phú Thọ, sau đó kết nối với Thái Nguyên, tạo điều kiện để các địa phương phát triển du lịch ngày càng tốt hơn”.

Về phía Bắc, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dài khoảng 82,5 km được tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ vùng Thủ đô qua Thái Nguyên đến Cao Bằng, đồng thời bổ sung một mắt xích quan trọng trong mạng lưới du lịch Đông Bắc.

Ông Tô Vũ Ninh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, nhận định: “Đối với tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, khi hình thành và đưa vào vận hành, đây là cơ hội rất tốt để lượng khách từ Phú Thọ, Thái Nguyên và hai trung tâm lớn là Hà Nội, Hải Phòng đến với Cao Bằng. Tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách, quãng đường mà còn rút ngắn thời gian di chuyển, giúp du khách thuận lợi hơn khi đến với Cao Bằng”.

Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch

Tuy nhiên, hạ tầng mới chỉ tạo điều kiện tiếp cận. Để hình thành một hành trình có thể bán ra thị trường, các địa phương còn phải thống nhất cách nối điểm đến, lịch trình, dịch vụ, quảng bá và cơ chế phối hợp với doanh nghiệp. Nếu sản phẩm vẫn phát triển riêng lẻ, thời gian di chuyển có thể rút ngắn nhưng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa chắc tăng theo tương ứng.

Theo ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, giá trị của đầu tư giao thông nằm ở khả năng kết nối các điểm đến và phát huy những sản phẩm đã có: “Việc Thái Nguyên quan tâm đầu tư phát triển giao thông chính là tạo sự kết nối giữa các điểm đến. Đây là lợi thế rất lớn của vùng. Từ Hà Nội, du khách có thể đến với Thái Nguyên, du khách quốc tế đến Hà Nội cũng có thể kết nối lên Thái Nguyên, rồi từ Thái Nguyên đi các tỉnh trong vùng. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương giới thiệu và phát huy những sản phẩm du lịch hiện có.”

Một dấu mốc hợp tác cụ thể đã được thực hiện ngày 14/8, khi Thái Nguyên cùng Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung liên kết tập trung vào trao đổi thông tin quản lý, kết nối doanh nghiệp, xây dựng tuyến du lịch liên tỉnh, quảng bá chung và ứng dụng công nghệ số. Đây là những phần việc cần thiết để chuyển lợi thế khoảng cách thành sản phẩm có thể khai thác trên thực tế. Hiệu quả cuối cùng sẽ được đo bằng những tour liên tỉnh, thời gian lưu trú của du khách và giá trị người dân, doanh nghiệp tại mỗi điểm đến nhận được. Khi hạ tầng đi cùng sản phẩm và cách làm chung, lợi thế riêng mới có thể trở thành sức hút của cả vùng.