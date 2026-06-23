Đắk Lắk bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

Đắk Lắk hiện có gần 1.100 người có uy tín, đại diện cho 18 trong tổng số 45 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân các dân tộc thiểu số; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Hơn 130 đại biểu là người có uy tín của tỉnh Đắk Lắk được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong đợt này

Tại hội nghị, hơn 130 đại biểu là người có uy tín của tỉnh Đắk Lắk được đại diện các sở, ngành truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: nâng cao năng lực số cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới; công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới, trọng tâm là Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Nhiều nội dung trọng tâm về chuyển đổi số, công tác dân tộc trong tình hình mới được cập nhật, chuyển tải đến người có uy tín tại Đắk Lắk

Theo bà Nay H’Nan, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, việc bồi dưỡng kiến thức nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ những người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc.

“Tập huấn để các bác nắm được nội dung, chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ đó về vận động, tuyên truyền, vận dụng được các ứng dụng vào đời sống của người dân, cũng là những người sẽ nêu gương ở cơ sở cho người dân học tập và làm theo. Qua kênh kết nối của người có uy tín, người dân tin tưởng và thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử hay VNeID”, bà Nay H'Nan cho biết.