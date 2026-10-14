Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo Quyết định số 399 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 4 đồng chí được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm: Nguyễn Văn Chung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk; Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 cán bộ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Sau khi bổ sung 4 ủy viên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 có 65 người. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề nghị các đồng chí mới được chỉ định nhanh chóng nắm bắt quy chế làm việc, phát huy trách nhiệm và trí tuệ, tham gia hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

“Đặc biệt phát huy trí tuệ, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành đối với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.