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Đắk Lắk góp ý hoàn thiện các dự thảo luật từ thực tiễn địa phương

Thứ Tư, 16:37, 14/10/2026
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VOV.VN - Ngày 14/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Nhiều ý kiến tập trung đề xuất làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế thực thi và bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động khi các quy định ban hành.

8 dự thảo luật đã được tập trung thảo luận, góp ý, gồm: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thể dục, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo, báo chí.

Đối với dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho rằng, dự thảo mới dừng ở việc liệt kê các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh, chưa làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan.

Điều 9 về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với đấu giá tài sản cần được bổ sung, giao cho Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để làm rõ nội hàm quản lý nhà nước, đồng thời làm rõ địa phương cơ quan nào có trách nhiệm, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn trách nhiệm công khai, cập nhật danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền nhà nước, bảo đảm rõ thẩm quyền và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

“Quy định hiện nay mới dừng ở việc giao bộ có trách nhiệm công khai danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền, chưa đề cập đến trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc quy định và cập nhật danh mục này. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định cụ thể nhằm làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện", ông Hồ Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIV, nêu ý kiến.

Với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, vấn đề được các đại biểu quan tâm là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc gắn với cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, cần nghiên cứu quy định rõ nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với mức đóng của nhóm lao động không có hợp đồng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp chính sách có tính khả thi khi triển khai.

Dak lak gop y hoan thien cac du thao luat tu thuc tien dia phuong hinh anh 2
Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị xem xét căn cứ tính mức đóng, mức hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tại các địa bàn thuộc vùng II, III, IV, trong đó có Đắk Lắk. Việc xây dựng hệ số trượt giá hoặc mức trợ cấp tối thiểu cần được nghiên cứu nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, nêu vấn đề: "Khi chuyển từ mức lương cơ sở sang mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ tính toán, cần xác định mức sàn bằng bao nhiêu phần trăm của mức hỗ trợ đó. Trên cơ sở này, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn, người lao động sẽ được hưởng mức hỗ trợ tương ứng. Nếu quy định rõ trong luật, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thuận lợi hơn trong quá trình chi trả, đồng thời tránh tình trạng người lao động phải thực hiện thủ tục phức tạp khi khoản tiền được nhận không lớn, nhất là khi xảy ra tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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