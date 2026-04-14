Đắk Lắk nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đắk Lắk có 84 đại biểu HĐND tỉnh, 2.443 đại biểu HĐND cấp xã. Ngay sau khi HĐND các cấp được kiện toàn, việc tổ chức hội nghị tập huấn là yêu cầu cấp thiết nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đại biểu, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian hội nghị, các đại biểu được quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tiếp cận các chuyên đề về tổ chức và hoạt động của HĐND; quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng xem xét, quyết định nghị quyết; kỹ năng giám sát. Các nội dung thực hành, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ năng chất vấn tại hội trường, góp phần giúp các đại biểu nâng cao năng lực thực tiễn…

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk, đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình mới. Yêu cầu đối với hoạt động của HĐND các cấp và đội ngũ đại biểu dân cử là phải gần dân hơn, sát thực tiễn hơn, quyết liệt hơn trong giám sát và trách nhiệm hơn trong quyết định. Mỗi quyết sách ban hành phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, nói đi đôi với làm và làm đến nơi đến chốn.

Hội nghị trao đổi, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

“Để đạt được những kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới, HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng đại biểu. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới”, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.