中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, 19:09, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày 14 và 15/4, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức “Hội nghị trao đổi, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đắk Lắk có 84 đại biểu HĐND tỉnh, 2.443 đại biểu HĐND cấp xã. Ngay sau khi HĐND các cấp được kiện toàn, việc tổ chức hội nghị tập huấn là yêu cầu cấp thiết nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đại biểu, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian hội nghị, các đại biểu được quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tiếp cận các chuyên đề về tổ chức và hoạt động của HĐND; quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng xem xét, quyết định nghị quyết; kỹ năng giám sát. Các nội dung thực hành, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ năng chất vấn tại hội trường, góp phần giúp các đại biểu nâng cao năng lực thực tiễn…

Dak lak nang cao ky nang hoat dong cua dai bieu hDnd nhiem ky moi hinh anh 1
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của của đại biểu HĐND các cấp phải gần dân hơn, sát thực tiễn hơn, quyết liệt hơn trong giám sát và trách nhiệm hơn trong quyết định

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk, đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình mới. Yêu cầu đối với hoạt động của HĐND các cấp và đội ngũ đại biểu dân cử là phải gần dân hơn, sát thực tiễn hơn, quyết liệt hơn trong giám sát và trách nhiệm hơn trong quyết định. Mỗi quyết sách ban hành phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, nói đi đôi với làm và làm đến nơi đến chốn. 

Dak lak nang cao ky nang hoat dong cua dai bieu hDnd nhiem ky moi hinh anh 2
Hội nghị trao đổi, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

“Để đạt được những kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới, HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng đại biểu. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới”, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắk đại biểu hội đồng nhân dân lãnh đạo toàn diện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vui tết Lào bên dòng Sêrêpốk, Đắk Lắk
VOV.VN - Trong 2 ngày 11-12/4, tại đảo Ây Nô, bên dòng sông Sêrêpốk, cộng đồng người Lào tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk rộn ràng đón Tết Bunpimay - lễ hội lớn nhất trong năm.

124 ha mía Đắk Lắk bị cháy trong nắng nóng cực điểm
VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, mía quá thời vụ, hỏa hoạn phát sinh đã liên tiếp gây thiệt hại cho vùng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk.  

Đắk Lắk chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển văn hóa đọc
VOV.VN - Sáng 10/4, tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội