Đắk Lắk tổng kết mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng ở vùng dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 17:28, 09/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (9/4), tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết dự án Xây dựng mô hình nông lâm nghiệp và du lịch cộng đồng cải thiện sinh kế tại xã Đắk Phơi (thuộc huyện Lắk trước đây).

 

Dự án Xây dựng mô hình nông lâm nghiệp và du lịch cộng đồng cải thiện sinh kế tại xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk được triển khai từ tháng 3/2024 đến tháng 3/2026, với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tài trợ thông qua Quỹ Môi trường toàn cầu.

Dak lak tong ket mo hinh sinh ke gan voi bao ve rung o vung dan toc thieu so hinh anh 1
Hội nghị tổng kết dự án thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nghiên cứu, và người dân thụ hưởng mô hình.

Trong 2 năm, dự án đã rà soát gần 2 nghìn héc-ta rừng và đất rừng, khảo sát 150 hộ dân và xây dựng 5 mô hình nông lâm kết hợp, tổng diện tích 2,5 ha; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác bền vững, ứng dụng biochar trong nông nghiệp, nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, tăng tỷ lệ hiểu biết về biochar, qua đó có 80% hộ dân cam kết áp dụng.

Trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, dự án hỗ trợ xây dựng các tour trải nghiệm tại buôn Đung và buôn Tlong, xã Đắk Phơi, tập huấn kỹ năng đón khách, tổ chức ẩm thực và hoạt động văn hóa, dần hình thành mô hình du lịch dựa vào cộng đồng.

Kết quả bước đầu của dự án cho thấy việc gắn phát triển sinh kế với bảo vệ rừng là hướng đi phù hợp, tạo cơ sở để giảm áp lực lên tài nguyên rừng. Đại diện nhà đầu tư, Tiến sĩ Hứa Đức Nhị, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Đắk Lắk triển khai mô hình.

Dak lak tong ket mo hinh sinh ke gan voi bao ve rung o vung dan toc thieu so hinh anh 2
Các đại biểu trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hiệu quả, tác động và hướng giải pháp nhân rộng mô hình

“Chương trình các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu sẽ tiếp tục cam kết đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ kỹ thuật và mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Cũng rất mong các anh, các chị tiếp tục quan tâm giúp bà con có điều kiện để phát triển sinh kế thật sự cụ thể. Chúng ta làm cho rừng và đất rừng thực sự tạo lợi ích cho người dân, tiếp tục tạo giá trị môi trường khi mà dự án đã khép lại sẽ tiếp tục được cộng đồng duy trì và nhân rộng”, Tiến sĩ Hứa Đức Nhị chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái và tập quán canh tác của người dân; tăng cường liên kết giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng để duy trì, nhân rộng mô hình. Trong đó, yếu tố hỗ trợ kỹ thuật và đồng hành lâu dài cần được quan tâm để mô hình duy trì hiệu quả thực chất. 

Dak lak tong ket mo hinh sinh ke gan voi bao ve rung o vung dan toc thieu so hinh anh 3
Ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ xã Đắk Phơi triển khai giai đoạn tiếp theo của mô hình.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tinh Đắk Lắk cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng mô hình trong thời gian tới: “Tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ xã Đắk Phơi triển khai giai đoạn hai của Dự án nhằm mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và lan tỏa mô hình đến các địa phương khác trong tỉnh”.

Dịp này, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tiếp tục hỗ trợ xã Đắk Phơi phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện mô hình và hướng tới nhân rộng trong thời gian tới.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk mô hình sinh kế mô hình nông lâm nghiệp du lịch cộng đồng Đắk Phơi gắn với bảo vệ rừng dân tộc thiểu số
