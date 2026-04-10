124 ha mía Đắk Lắk bị cháy trong nắng nóng cực điểm

Thứ Sáu, 16:06, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, mía quá thời vụ, hỏa hoạn phát sinh đã liên tiếp gây thiệt hại cho vùng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk.  

 

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, xã trồng mía nhiều nhất tỉnh Đắk Lắk, các vụ cháy bắt đầu phát sinh đầu tháng 3. Tính đến ngày 7/4, đã có 11 vụ cháy mía, gây thiệt hại cho 124,5 ha của 159 hộ dân. Với mía cháy, bà con chỉ bán được với giá 750.000 đồng/tấn so với mức trung bình 1 triệu đồng/tấn, nên bị thiệt hại đáng kể.

Nắng nóng kéo dài khiến hàng nghìn ha mía của nông dân phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn rất cao.

Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hoà cho biết, toàn xã có 8.000 ha mía. Thời tiết nắng nóng đang rất khốc liệt, khiến nguy cơ cháy luôn thường trực. Xã đã làm việc với doanh nghiệp để thu mua sớm những diện tích bị cháy, giảm thiệt hại cho bà con. Lực lượng chức năng đang ứng trực, hỗ trợ dập lửa khi có cháy mía xảy ra.

Mía bị cháy giảm 25% giá bán so với mía bình thường.

“UBND xã Sơn Hoà đang tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bà con trong công tác PCCC. Bên cạnh đó, địa phương bố trí các lực lượng như dân quân tự vệ, công an và lực lượng PCCC tại chỗ ứng trực trong giờ cao điểm, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó khi xảy ra hoả hoạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân trồng mía”, ông Chiến nói.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
