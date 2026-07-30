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Đắk Lắk nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở

Thứ Năm, 19:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/7), Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 cho gần 200 lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên được cập nhật những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026; quy định pháp luật về đất đai liên quan đến hoạt động tôn giáo; chủ trương đối với đạo Tin lành và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

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Gần 200 lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cho biết, lớp tập huấn góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo các xã, phường trao đổi trực tiếp với báo cáo viên Trung ương và các sở, ngành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Qua đó nâng cao năng lực của lãnh đạo cấp xã phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

“Việc phân cấp, phân quyền mạnh cho cấp địa phương để giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo là rất cần thiết. Qua đó giải quyết nhanh, kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh cũng như các địa phương", bà Lê Thị Thanh Bích khẳng định.

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Các chuyên đề do Ban Tôn giáo Chính phủ, Công an tỉnh Đắk Lắk và Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp truyền đạt.

Theo kế hoạch, sau lớp tập huấn dành cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thêm lớp bồi dưỡng cho lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và cán bộ tham mưu của UBND cấp xã, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

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Phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 9/7, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tu sĩ Công giáo trên địa bàn tỉnh.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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