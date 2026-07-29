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Đắk Lắk kết nối KOL xây dựng "Niềm tin số"

Thứ Tư, 16:29, 29/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh tin giả, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, chiều 29/7, Công an tỉnh Đắk Lắk gặp mặt các KOL, quản trị viên các trang, hội, nhóm và ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số". Mô hình hướng tới kết nối những người có sức ảnh hưởng để lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường số an toàn.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 200 KOL, gồm chuyên gia, nghệ sĩ, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là lực lượng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh trên không gian mạng trước tình trạng tin giả, lừa đảo và thông tin xấu độc ngày càng gia tăng. Thiếu tướng Phan Thanh Tám kêu gọi các KOL đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong xây dựng môi trường mạng an toàn.

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Thiếu tướng Phan Thanh Tám kêu gọi cộng đồng KOL đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong xây dựng môi trường mạng an toàn.

“Hãy cùng chúng tôi nói "có" với thông tin đúng, nói "không" với tin giả, tin sai sự thật; dừng lại một giây trước khi chia sẻ, kiểm chứng trước khi đưa tin, chủ động lên tiếng và kịp thời cảnh báo với lực lượng chức năng ngay khi phát hiện những dấu hiệu gây mất an ninh trật tự, hoặc những nội dung có thể gây hại cho cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em, cho những người dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng”, Thiếu tướng Phan Thanh Tám chia sẻ.

Tại hội nghị, câu lạc bộ "Niềm tin số" tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt, quy tụ các KOL, quản trị viên và những người có uy tín trên môi trường số. Câu lạc bộ là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa thông tin chính thống, phối hợp tuyên truyền phòng, chống tin giả và lừa đảo trực tuyến.

Dak lak ket noi kol xay dung niem tin so hinh anh 2
Hơn 200 KOL, gồm chuyên gia, nghệ sĩ, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội tham gia hội nghị.

Đồng hành với lực lượng Công an tỉnh trong nhiều hoạt động tuyên truyền, KOL Hoàng Công Minh cho rằng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng vì lợi ích cộng đồng.

“Trong hơn hai năm đồng hành cùng lực lượng Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng, tôi thường xuyên chia sẻ nội dung cảnh báo tin giả, tin sai sự thật và các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội. Điều khiến tôi vui nhất là nhiều người đã phản hồi, nhờ những thông tin đó, họ nhận diện được các chiêu trò lừa đảo và biết cách kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ", KOL Hoàng Công Minh chia sẻ.

Cùng với những người sáng tạo nội dung, người dân tỉnh Đắk Lắk cũng kỳ vọng Câu lạc bộ sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn số.

Bạn trẻ Nguyễn Dương Cẩm Uyên, ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: “Là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, tôi đánh giá rất cao vai trò của các KOL, các quản trị viên, các trang hội nhóm của tỉnh trong việc lan tỏa các thông tin chính thống, cảnh báo tin giả và lừa đảo trực tuyến. Nhờ đó thì tôi cẩn trọng hơn trong việc tiếp nhận thông tin và cũng có thể nhắc nhở được người thân, bạn bè, cảnh tác các thông tin lửa đảo”.

Việc thành lập Câu lạc bộ "Niềm tin số" được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới kết nối giữa lực lượng chức năng và cộng đồng KOL, phát huy sức mạnh của những người có ảnh hưởng trong lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh mạng và thúc đẩy chuyển đổi số tại Đắk Lắk.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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