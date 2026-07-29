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Gần 200 tư liệu về khát vọng tự do được trưng bày, giới thiệu tại Đắk Lắk

Thứ Tư, 16:32, 29/07/2026
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VOV.VN - Sáng 29/7 tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc trưng bày lưu động chuyên đề “Khát vọng tự do”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 

Trưng bày giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về tinh thần bất khuất của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng từng bị giam giữ tại các nhà tù của thực dân, đế quốc như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Nhà đày Buôn Ma Thuột và ngục Đắk Mil.

Với ba chủ đề: “Xiềng xích”, “Tung cánh giữa màn đêm” và “Hành trình tiếp nối”, nội dung trưng bày tái hiện những cuộc vượt ngục táo bạo, ý chí đấu tranh kiên cường cùng những đóng góp của các chiến sĩ sau khi trở về với cách mạng. Mỗi tư liệu là một câu chuyện về những người chiến sĩ yêu nước không chấp nhận khuất phục trong chốn lao tù, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng và nhân dân.

gan 200 tu lieu ve khat vong tu do duoc trung bay, gioi thieu tai Dak lak hinh anh 1
Trưng bày lưu động Chuyên đề Khát vọng tự do diễn ra tại Bảo tàng Đắk Lắk từ nay đến hết ngày 2/9/2026.

Tham quan trưng bày, ông Nguyễn Quang Hưng, du khách đến từ thành phố Cần Thơ, chia sẻ ông ấn tượng nhất là những câu chuyện về ý chí vượt lên trong lao tù và xem đây là dịp để giáo dục các con về truyền thống yêu nước.

“Tôi kỳ vọng là các con sẽ thấm nhuần tư tưởng yêu nước và sẽ hiểu được để có được giá trị hòa bình, độc lập và phát triển hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ có các thế hệ ông cha trước đây đã hy sinh rất nhiều và có một lý tưởng vững chắc để giải phóng dân tộc. Từ đó trau dồi cho các con lòng ng yêu nước và lòng tự hào dân tộc và cùng xây dựng quê hương, đất nước”, ông Nguyễn Quang Hưng cho hay.

gan 200 tu lieu ve khat vong tu do duoc trung bay, gioi thieu tai Dak lak hinh anh 2
Trưng bày giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về tinh thần bất khuất của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng

Theo Ban tổ chức, trưng bày là dịp tôn vinh, tri ân các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt với Đắk Lắk khi Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột là một trong những địa điểm được giới thiệu, kết nối với hành trình đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại nhiều nhà tù trên cả nước.

Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, việc đưa trưng bày đến Đắk Lắk góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của Nhà đày Buôn Ma Thuột cũng như giáo dục truyền thống cách mạng cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Di tích nhà Đày Buôn Ma Thuột là một trong những điểm mà trưng bày cũng nêu lên và giới thiệu đến công chúng. Di tích này hiện nay đã được rất nhiều du khách cũng như là công chúng trong tỉnh Đắk Lắk quan tâm, thường xuyên ghé đến. Đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên cũng thường tổ chức các hoạt động về nguồn tại nhà đày Buôn Ma Thuột nhằm bày tỏ lòng tri ân và lòng biết ơn đối với các chiến sĩ cách mạng đã đổ xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, bà Võ Thị Phượng thông tin.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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