Đắk Lắk nêu trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tăng trưởng hai con số

Sáu tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của Đắk Lắk ước tăng 8,01%; doanh thu du lịch tăng 37,9%; có hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk thu hút 103 nhà đầu tư đăng ký triển khai 147 dự án với tổng vốn dự kiến trên 1 triệu tỷ đồng; 25 dự án, tổng vốn 40.290 tỷ đồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư …

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI (mở rộng) đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Về những vướng mắc, theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở địa phương còn chậm, chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng và nguồn thu từ đất chưa đạt kế hoạch. Sở Tài chính kiến nghị các địa phương đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ để bảo đảm nguồn lực cho tăng trưởng.

"Đề nghị các đồng chí phải khẩn trương, nhất là các Trung tâm Phát triển quỹ đất và Sở Nông nghiệp phải xây dựng phương án đấu giá nhanh, kịp thời, làm sao phải đấu giá cho được trong quý III này. Sang quý IV nộp tiền, thời gian nộp tiền đủ phải 90 ngày, do vậy phải khẩn trương đấu giá trong quý III này. Cái này là một trong những điều mà chúng tôi rất lo lắng trong việc điều hành ngân sách", ông Cao Đình Huy kiến nghị

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề xuất đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, tháo gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo nguồn lực cho tăng trưởng

Chủ trì hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, các ngành tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026.

"Vẫn còn nhiều điểm nghẽn cải cách hành chính ở khu vực sở, ngành, địa phương; chưa có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong tìm kiếm các động lực mới ở địa phương; trách nhiệm người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ. Không thể chỉ dựa vào cấp tỉnh mà tăng trưởng hai con số được, phải có sự chuyển biến thực chất và thực chất của vấn đề này vẫn là câu chuyện chuyển biến ở địa phương chứ không phải chuyển biến ở cấp tỉnh. Rõ ràng đây là công tác cán bộ, là việc chúng ta phải tổng rà soát và đánh giá lại một cách thẳng thắn", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.