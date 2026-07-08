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Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến Venezuela

Thứ Tư, 11:23, 08/07/2026
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VOV.VN - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

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Trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

VOV.VN - Sáng 6/7 (giờ địa phương), Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng Đoàn CNCH Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Văn Hiếu/VOV
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