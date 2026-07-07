Ấn Độ hoàn thành sứ mệnh cứu trợ động đất ở Venezuela



Ngay sau thảm họa động đất kép tại Venezuela, Ấn Độ đã phát động Chiến dịch Amistad, với việc điều hai máy bay vận tải chở hơn 35 tấn hàng cứu trợ, đồng thời triển khai Bệnh viện dã chiến của Quân đội Ấn Độ tới Caracas. Chiến dịch Amistad (tạm dịch là “Tình Hữu nghị”) là 1 trong những chiến dịch cứu trợ quốc tế quy mô lớn nhất mà Ấn Độ triển khai, tại khu vực Mỹ Latinh trong những năm gần đây.

Một số hình ảnh từ bệnh viện dã chiến Ấn Độ tại Venezuela. Ảnh: ANI

Lực lượng triển khai gồm 41 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến 60 Para, trong đó có 9 bác sĩ và nhiều chuyên gia ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, gây mê và hồi sức cấp cứu.

Bệnh viện dã chiến được quân đội Ấn Độ dựng tại Trường đua quốc tế La Rinconada, ở thủ đô Caracas, hoạt động 24/24 giờ với khả năng tiếp nhận từ 20 - 50 giường bệnh, cung cấp miễn phí các dịch vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị. Trong 1 tuần hoạt động, đội ngũ y tế Ấn Độ đã điều trị cho nhiều nạn nhân, góp phần giảm tải đáng kể cho hệ thống y tế địa phương.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Caracas ngày 6/7 thông báo, bệnh viện dã chiến đã chính thức đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh. Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định đội ngũ y tế đã cứu sống nhiều bệnh nhân và cung cấp hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ. Ảnh: ANI

Trong thời gian triển khai, hình ảnh các bác sĩ Ấn Độ tận tâm cứu chữa nạn nhân đã để lại nhiều ấn tượng tại Venezuela. Nhiều người dân Venezuela đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Ấn Độ.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil trước đó cũng đã đến thăm bệnh viện dã chiến và đánh giá, Chiến dịch Amistad là biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế. Ông thay mặt Chính phủ và nhân dân Venezuela gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Ấn Độ, đặc biệt là Thủ tướng Narendra Modi vì sự hỗ trợ nhanh chóng và thiết thực sau thảm họa.