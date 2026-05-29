Đảng ủy Chính phủ hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những đột phá

Sáng nay (29/5), tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay sau gần một năm vận hành đã cơ bản đi vào ổn định, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời. Đến nay, mô hình bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Về triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt là tích cực hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao Đảng ủy Chính phủ đưa chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc "Bình dân học vụ số" với tinh thần đổi mới và thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia.

Về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Đảng ủy Chính phủ đã chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất; đồng thời, đã bám sát lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định, đồng chí Trần Cẩm Tú, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Đảng ủy Chính phủ kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng thời, phải chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển, phải kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho Chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, nhất là với cấp cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách; rà soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Về bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Triển khai Nghị quyết số 57, Thủ tướng nêu kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đồng bộ hệ thống cổng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; phát triển, thương mại hóa và sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai cơ chế đặt hàng; đào tạo nguồn nhân lực...

Thủ tướng cũng nêu các kiến nghị liên quan bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội trong nước, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Đoàn Kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 mà Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương đã đề ra.