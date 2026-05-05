Đảng viên nói là làm, tạo chuyển biến ở Măng Đen

Thôn Kon Vơng Kia, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) có 152 hộ với hơn 500 nhân khẩu. Trước kia, đời sống người dân gắn với ruộng lúa nước, nương rẫy, thu nhập bấp bênh.

Từ khi Măng Đen trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, những con đường đất đỏ có thêm bước chân người lạ, những mái nhà sàn bắt đầu đón khách phương xa đã mở ra cơ hội và thay đổi cách nghĩ của người dân nơi đây.

Homestay kết hợp nhà ở tại thôn Kon Vơng Kia.

Ở Kon Vơng Kia, người “mở đường” chính là đảng viên. Đảng viên làm trước bằng những việc rất cụ thể, chịu rủi ro trước, rồi vận động người dân làm theo.

Gia đình chị Y Hiền cũng như nhiều hộ khác, cuộc sống trước đây dựa vào vài ba sào ruộng, mùa giáp hạt luôn lo thiếu ăn. Cán bộ, đảng viên đến tận nhà hướng dẫn cách trồng rau sạch, chăm sóc cây trồng, tham gia mô hình liên kết từng bước làm thay đổi cách nghĩ của chị. Từ trồng để ăn, chị Y Hiền chuyển sang trồng để bán và tham gia du lịch cộng đồng.

“Nhờ có thôn trưởng, Bí thư Chi bộ hướng dẫn trồng cà phê, rồi cũng tham gia hợp tác trồng rau, từ đó gia đình tôi khá hơn”, chị Y Hiền cho biết thêm.

Ở Kon Vơng Kia, sự thay đổi không diễn ra theo kiểu “bùng nổ” mà lan dần. Khi thấy người thật, việc thật, hiệu quả thật, bà con bắt đầu tin và làm theo. Trong những ngôi nhà mới, những nghi lễ truyền thống vẫn được duy trì.

Hiện thôn Kon Vơng Kia có 3 đội cồng chiêng với hơn 90 thành viên, trong đó có một đội thiếu nhi 31 em. Các lớp truyền dạy được mở miễn phí, do các đảng viên đứng lớp. Cồng chiêng không chỉ “giữ để nhớ” mà còn “giữ để sống”. Những đêm cuối tuần, tiếng chiêng trở thành sản phẩm du lịch, mang lại thu nhập cho người dân. Từ đó, một lớp nông dân mới xuất hiện – những người làm du lịch.

Thôn Kon Vơng Kia, xã Măng Đen.

Đảng viên A Đruông (37 tuổi) người đầu tiên quyết định bán một phần đất để làm homestay từng khiến nhiều người ái ngại, bởi anh từng thất bại với cây cà phê, vẫn còn gánh nợ. Ngôi nhà sàn được cải tạo thành nơi lưu trú, vẫn giữ không gian sinh hoạt gia đình. Trong nhà, 8 bộ cồng chiêng với 22 chiếc được treo trang trọng để kể câu chuyện văn hóa của chính mình. Anh A Đruông tâm sự, làm du lịch không chỉ là kinh doanh mà còn là giữ nghề, giữ làng.

Anh A Đruông cho biết: “Đảng viên không có ngại ngùng về những việc phát triển kinh tế mà không có lời, kiểu như là mình thất bại, không sợ. Mình cứ làm, đảng viên là phải gương mẫu cho bà con nhìn theo. Đã gương mẫu trước thì mình nói bà con mới nghe. Đảng viên cũng phụ trách các cái nhóm hộ. Mỗi đảng viên phụ trách bốn hộ. Trong cái nhóm hộ phụ trách đó, thấy hiện tại khá giả. Hai hộ là người già, còn hai hộ kia là người thanh niên. Mọi hộ chuẩn bị làm homestay này. Bà con trong nhóm hộ đấy cũng có ý thức dần dần thay đổi”.

Du khách đến tham quan thôn Kon Vơng Kia, xã Măng Đen.

Hiện toàn thôn Kon Vơng Kia có 8 hộ làm homestay, cho thấy Kon Vơng Kia đang đi theo một hướng làm ăn mới. Tuy nhiên, để du lịch trở thành sinh kế bền vững và giữ được bản sắc khi đưa văn hóa vào khai thác, vai trò của đảng viên không chỉ là “làm trước” mà còn là người đồng hành lâu dài. Mỗi đảng viên phụ trách 4 đến 5 hộ dân, vừa hướng dẫn sản xuất, vừa theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Cách làm gần dân, sát dân giúp chủ trương không bị “đứt gãy”.

Chăn nuôi không còn hiệu quả như trước nên hiện nay bà con chuyển hướng sang du lịch, kết hợp các mô hình sản xuất khác. Người dân tham gia Hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen với 17 thành viên, trong đó 12 người ở trong thôn Kon Vơng Kia. Diện tích nhà màng đã mở rộng lên 5.000 mét vuông, dự kiến đưa vào sản xuất từ giữa tháng 5. Với 1.000 mét vuông, doanh thu đạt khoảng 22–25 triệu đồng mỗi tháng; khi mở rộng, thu nhập được kỳ vọng tăng đáng kể.

Anh A Hùng, Trưởng thôn Kon Vơng Kia, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Gia đình anh A Hùng, Trưởng thôn Kon Vơng Kia, xã Măng Đen đã đầu tư 2 homestay với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng, trong đó có phần vốn vay ngân hàng. Anh A Hùng cho biết, trước đây nhiều thanh niên ngại vào Đảng, nhưng khi tham gia sinh hoạt, được tiếp cận thông tin, học cách làm ăn, họ dần thay đổi nhận thức.

“Đối với những thanh niên ưu tú, Chi bộ sẽ tạo điều kiện cho sinh hoạt cùng đảng viên. Từ đấy, những thanh niên ưu tú được học hỏi, hiểu biết thêm về Đảng và tiếp thu được nhiều chính sách về phát triển kinh tế - xã hội. Dần dần, những thanh niên đấy ý thức về Đảng sâu sắc hơn, muốn tham gia vào Đảng”, anh A Hùng chia sẻ.

Lễ hội đường phố tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều thôn, làng ở xã Măng Đen đang định hình hướng đi du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống và nông nghiệp công nghệ cao. Từ một vùng đất nghèo, các thôn, làng ở Măng Đen đang có nhiều thay đổi. Toàn xã Măng Đen có 48 tổ chức Đảng với hơn 800 đảng viên. Đảng bộ xã xác định phải xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, số lượng đảng viên mỗi năm tăng 3-4%.

Phân loại rau để bán cho du khách.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen cho biết, phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò nêu gương: “Cái gì khó thì cán bộ, đảng viên làm trước”. Từ đó, xã lựa chọn, bồi dưỡng những người trẻ, có uy tín để giao nhiệm vụ, kết nạp Đảng, đưa về làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. Câu chuyện ở thôn Kon Vơng Kia là một thực tế sinh động. Nơi đây được xác định là thôn trọng điểm phát triển du lịch. Vai trò dẫn dắt của cán bộ, đảng viên ở cơ sở rất quan trọng. Theo ông Nguyễn Trọng Sơn, khi đảng viên thực sự gương mẫu, dám làm, biết làm và làm hiệu quả thì người dân tin và làm theo.

“Xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên thì Đảng bộ xã cũng có nghị quyết chuyên đề, giao chỉ tiêu về tổ chức Đảng, phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ, hằng năm. Đảng bộ xã phát triển vững mạnh để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở thôn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện ở thôn. Cán bộ, đảng viên phải đi trước, làm tốt để bà con noi theo. Đội ngũ cán bộ ở dưới thôn cũng đã lựa chọn kỹ, những đồng chí có điều kiện, năng nổ, nói được, làm được, tích cực các hoạt động ở thôn, làm tương đối tốt”, ông Nguyễn Trọng Sơn nói.