Khu du lịch Măng Đen đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Không khí sôi động diễn ra tại khu du lịch Măng Đen với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc; trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” tổ chức tối 30/4 tại Quảng trường Măng Đen.

Hàng nghìn người dân và du khách dồn về khu vực quảng trường để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”. Không gian núi rừng mát mẻ, kết hợp sân khấu được dàn dựng hiện đại, tươi trẻ tạo nên một đêm hội sôi động giữa đại ngàn.

Đêm nghệ thuật được chia thành 3 chương: “Măng Đen tình đất, tình người”, “Giai điệu tự hào” và “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”, tái hiện sinh động vẻ đẹp văn hóa, con người và hành trình phát triển của vùng đất này. Từ âm vang cồng chiêng, điệu xoang đậm bản sắc đến các tiết mục hiện đại, trẻ trung hòa quyện, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Nhiều du khách bất ngờ trước một Măng Đen không chỉ yên bình, thơ mộng ban ngày mà còn rực rỡ, sôi động về đêm, có sức hút riêng, góp phần giữ chân du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cao trào của đêm hội là màn pháo hoa rực rỡ. Những chùm pháo sáng bừng trên bầu trời, hòa cùng âm nhạc khiến đông đảo người xem trầm trồ, thích thú.

Bà Nguyễn Thị Hương, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi cảm nhận: “Tôi lên Măng Đen ở lại 2 đêm. Lần này gặp chương trình này quá tuyệt vời vì không phải lúc nào cũng có cơ hội. Tôi sẽ đi tham quan thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke và khu trải nghiệm hái dâu. Tôi rất thích nơi này, mỗi năm lên khoảng 5 đến 6 lần. Dịp này tôi phải đặt phòng trước 1 tháng, nếu đi sát ngày thì không còn phòng”.

Trong dịp lễ này, Măng Đen triển khai 12 chuỗi sự kiện du lịch với nhiều hoạt động mới, lần đầu tiên tổ chức quy mô lớn sau khi hoàn tất sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Ghi nhận trong ngày 30/4, hầu hết các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Măng Đen đều kín phòng. Nhiều du khách phải đặt trước từ sớm, thậm chí trước cả tháng để có chỗ nghỉ trong dịp cao điểm lễ.

Ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết, chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động đa dạng như lễ hội đường phố, chợ đêm, không gian ẩm thực, trải nghiệm du lịch cộng đồng, diễu hành mô tô… tạo không khí sôi động xuyên suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh các hoạt động giải trí hiện đại, địa phương còn chú trọng khai thác giá trị văn hóa bản địa thông qua các chương trình sáng tác tranh cho học sinh, chợ phiên ẩm thực, trình diễn lễ hội đường phố, góp phần quảng bá bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số đến du khách.

Ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết thêm:“Trong chuỗi sự kiện từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến nay có tổng cộng 12 sự kiện lớn; song song với đó, tại từng điểm du lịch cũng có những hoạt động riêng. Tùy theo thị hiếu, du khách có nhiều lựa chọn phù hợp. Đồng thời, xã Măng Đen tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho du khách”.