Khu du lịch Măng Đen đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ Sáu, 11:06, 01/05/2026
VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, khu du lịch Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Không khí sôi động diễn ra tại khu du lịch Măng Đen với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc; trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” tổ chức tối 30/4 tại Quảng trường Măng Đen. 

khu du lich mang Den don luong lon du khach den tham quan, nghi le 30 4 va 1 5 hinh anh 1
Chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” quy tụ hàng trăm ca sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia.

Hàng nghìn người dân và du khách dồn về khu vực quảng trường để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”. Không gian núi rừng mát mẻ, kết hợp sân khấu được dàn dựng hiện đại, tươi trẻ tạo nên một đêm hội sôi động giữa đại ngàn.

khu du lich mang Den don luong lon du khach den tham quan, nghi le 30 4 va 1 5 hinh anh 2
Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”.

Đêm nghệ thuật được chia thành 3 chương: “Măng Đen tình đất, tình người”, “Giai điệu tự hào” và “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”, tái hiện sinh động vẻ đẹp văn hóa, con người và hành trình phát triển của vùng đất này. Từ âm vang cồng chiêng, điệu xoang đậm bản sắc đến các tiết mục hiện đại, trẻ trung hòa quyện, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Nhiều du khách bất ngờ trước một Măng Đen không chỉ yên bình, thơ mộng ban ngày mà còn rực rỡ, sôi động về đêm, có sức hút riêng, góp phần giữ chân du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cao trào của đêm hội là màn pháo hoa rực rỡ. Những chùm pháo sáng bừng trên bầu trời, hòa cùng âm nhạc khiến đông đảo người xem trầm trồ, thích thú.

khu du lich mang Den don luong lon du khach den tham quan, nghi le 30 4 va 1 5 hinh anh 3
Một tiết mục biểu diễn, sử dụng nhạc cụ và văn hóa của người dân bản địa ở xã Măng Đen.

Bà Nguyễn Thị Hương, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi cảm nhận: “Tôi lên Măng Đen ở lại 2 đêm. Lần này gặp chương trình này quá tuyệt vời vì không phải lúc nào cũng có cơ hội. Tôi sẽ đi tham quan thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke và khu trải nghiệm hái dâu. Tôi rất thích nơi này, mỗi năm lên khoảng 5 đến 6 lần. Dịp này tôi phải đặt phòng trước 1 tháng, nếu đi sát ngày thì không còn phòng”.

khu du lich mang Den don luong lon du khach den tham quan, nghi le 30 4 va 1 5 hinh anh 4
Màn bắn pháo hoa tại xã Măng Đen vào tối 30/4.

Trong dịp lễ này, Măng Đen triển khai 12 chuỗi sự kiện du lịch với nhiều hoạt động mới, lần đầu tiên tổ chức quy mô lớn sau khi hoàn tất sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Ghi nhận trong ngày 30/4, hầu hết các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Măng Đen đều kín phòng. Nhiều du khách phải đặt trước từ sớm, thậm chí trước cả tháng để có chỗ nghỉ trong dịp cao điểm lễ.

khu du lich mang Den don luong lon du khach den tham quan, nghi le 30 4 va 1 5 hinh anh 5
Người dân và du khách theo dõi chương trình chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”.

Ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết, chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động đa dạng như lễ hội đường phố, chợ đêm, không gian ẩm thực, trải nghiệm du lịch cộng đồng, diễu hành mô tô… tạo không khí sôi động xuyên suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh các hoạt động giải trí hiện đại, địa phương còn chú trọng khai thác giá trị văn hóa bản địa thông qua các chương trình sáng tác tranh cho học sinh, chợ phiên ẩm thực, trình diễn lễ hội đường phố, góp phần quảng bá bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số đến du khách. 

khu du lich mang Den don luong lon du khach den tham quan, nghi le 30 4 va 1 5 hinh anh 6
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh biểu diễn tại chương trình.

Ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết thêm:“Trong chuỗi sự kiện từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến nay có tổng cộng 12 sự kiện lớn; song song với đó, tại từng điểm du lịch cũng có những hoạt động riêng. Tùy theo thị hiếu, du khách có nhiều lựa chọn phù hợp. Đồng thời, xã Măng Đen tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho du khách”.

z7774687169132_984a957cceeaa7bf5bd73d46de7bf1d3.jpg

Chính thức thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VOV.VN - Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km đã chính thức được đưa vào khai thác vào trưa nay (29/4), kết nối giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Đây là một trong những tuyến cao tốc quan trọng ở miền Trung.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Xuyên lễ xây dựng trường nơi biên giới Quảng Ngãi

VOV.VN - Giữa những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi, nhịp độ thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt vang lên giữa núi rừng, tạo nên không khí lao động rộn ràng.

Người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong khi trú mưa ngoài đồng

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi không may bị sét đánh tử vong khi đang trú mưa dưới gốc cây ngoài đồng ruộng trong lúc đi chở lúa.

Thông xe đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn từ trưa 29/4

VOV.VN - Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025, sẽ chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 11h30 phút ngày 29/4/2026, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch khu vực miền Trung.

