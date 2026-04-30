Xuyên lễ xây dựng trường nơi biên giới Quảng Ngãi

Tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường xuyên lễ. Các hạng mục từ móng, cột, dầm, sàn đến xây tường được triển khai đồng bộ. Dù thời tiết vùng biên thất thường, nắng mưa đan xen, nhịp độ làm việc được duy trì liên tục. Không ít lao động địa phương tham gia thi công, vừa có thêm thu nhập, vừa góp sức dựng xây ngôi trường cho con em mình.

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Mô Rai. (Ảnh Thanh Thắng)

Ông Nguyễn Văn Hồng (66 tuổi), trú tại làng Sộp, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi đã gắn bó với công trường gần 2 tháng. Công việc hằng ngày của ông là gia công, lắp đặt sắt để đổ bê tông. Với ông, công trình không chỉ là việc làm mà còn là niềm kỳ vọng đổi thay cho con trẻ nơi biên giới.

“Người lao động chúng tôi cố gắng chịu khó đi làm để đẩy nhanh tiến độ. Tôi làm ở đây gần 2 tháng rồi, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ. Tôi làm lao động phổ thông thôi, làm hằng ngày. Người dân vùng biên giới rất mong muốn ngôi trường sớm hoàn thành để con cháu có điều kiện học tập tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Hồng cho biết thêm.

Công nhân xây tường các khối nhà tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh Thanh Thắng)

Song song với lực lượng thi công, đội ngũ tư vấn giám sát gồm 8 người cũng duy trì làm việc xuyên lễ, bám sát từng hạng mục từ phần thô đến hoàn thiện.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Mô Rai có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, thời gian thi công 215 ngày. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 28%, còn chậm so với kế hoạch. Sau khi hoàn thành phần móng, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công kết cấu phía trên.

Công nhân làm xuyên lễ. (Ảnh Thanh Thắng)

Theo kế hoạch, đến ngày 30/7 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sau đó hoàn thiện vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, nền đất yếu phải xử lý kỹ thuật đã ảnh hưởng đến tiến độ. Sau kỳ nghỉ lễ, nhà thầu dự kiến bổ sung khoảng 90 nhân lực, nâng tổng số người lao động lên gần 300 người.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm động viên, tặng quà đơn vị thi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh Thanh Thắng)

Cát phải vận chuyển từ xa, giá tăng gấp đôi; đá, sỏi, gạch cũng đồng loạt tăng, tác động trực tiếp đến chi phí và tiến độ thi công. Ông Nguyễn Ngọc Bách, Chỉ huy trưởng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Mô Rai cho hay, giá vật liệu xây dựng tăng cao cũng phát sinh nhiều áp lực.

“Hiện nay, toàn bộ các dãy nhà ở công trình đều đã lên cốt nền, có những khối nhà đã thi công đến sàn tầng 3. Phía nhà thầu đang tăng cường quân số để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ. Trong những ngày nghỉ lễ, toàn bộ nhân công tại công trường vẫn thi công bình thường. Trong dịp nghỉ lễ, công nhân làm việc trên công trường được tăng thêm tiền thưởng. Nhà thầu vẫn quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết”, ông Nguyễn Ngọc Bách nói.

Thi công hệ thống thoát nước. (Ảnh Thanh Thắng)

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng trường nội trú tại 4 xã biên giới Rờ Kơi, Mô Rai, Sa Loong và Dục Nông. Các công trình được khởi công từ tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động đầu năm học 2026–2027.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ thi công các trường biên giới Quảng Ngãi. (Ảnh Thanh Thắng).

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn và vật liệu xây dựng.

“So với các vị trí xây dựng khác, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi tại xã Mô Rai có nhiều khó khăn hơn do điều kiện địa hình, địa chất. Chủ đầu tư và nhà thầu phải cam kết đưa công trình vào hoạt động ngay trong năm học 2026–2027. Tôi đề nghị nhà thầu huy động thêm lực lượng, đẩy nhanh tiến độ để triển khai đồng bộ các hạng mục công trình”, bà Y Ngọc cho biết thêm.

Phương tiện thi công trên công trình. (Ảnh Thanh Thắng)

Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, chia làm 2 giai đoạn, với quy mô mỗi trường từ 700 đến 1.600 học sinh, được đầu tư đồng bộ. Không chỉ nâng cao điều kiện học tập, các công trình này còn góp phần ổn định đời sống, giữ chân dân cư, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biên.

Giữa núi rừng biên giới, nhịp độ thi công xuyên lễ không chỉ là câu chuyện tiến độ, mà còn gửi gắm kỳ vọng về những lớp học mới, tương lai mới cho học sinh vùng biên giới khó khăn.