Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương

Sáng nay (22/6) tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức hội nghị Đảng uỷ tổng kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 từ đầu nhiệm kỳ và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương

Khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hội nghị sẽ cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025, nhìn nhận đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an 6 tháng qua và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; đồng thời báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần 6.

Báo cáo đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an 6 tháng qua cho thấy, thời gian qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân đân đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt Đảng uỷ Công an Trung ương đã quyết liệt triển khai xây dựng công an xã chính quy và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng.

Bên cạnh đó, công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội cũng được Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chú trọng, đã tổ chức vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo vùng đồng báo dân tộc các tỉnh biên giới, giúp bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tán thành với Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.



Nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ 7 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương cần quan tâm cho ý kiến nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng như về tổ chức, nhân sự, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó cho lực lượng công an nhân dân./.