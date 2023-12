Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức phủ nhận toàn bộ cáo trạng

Người rửa xe không chỉ quản lý 4 công ty…

Trả lời thẩm vấn HĐXX, ông Nguyễn Minh Quân phủ nhận lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm khi cho rằng, 3 công ty tham gia đầu thầu trang thiết bị y tế với Bệnh viện TP.Thủ Đức là doanh nghiệp “sân sau” của ông Quân.

Mâu thuẫn lời khai giữa cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức và bị cáo Nguyễn Văn Lợi

Riêng Công ty TNHH Ngọc Đạo, bị cáo Quân cho hay do mình đại diện theo pháp luật và thành lập từ năm 2005. Từ khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức, bị cáo chuyển sang cho vợ là bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm đứng tên doanh nghiệp.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cho rằng, qua nhiều lần nói chuyện, thấy bị cáo Lợi có hoàn cảnh nghèo khó và chịu khó nên đã “cưu mang” cho làm quản lý, điều hành Công ty TNHH Ngọc Đạo.

Khi được hỏi, một người làm nghề rửa xe vậy thì điều hành, quản lý doanh nghiệp như thế nào? Ông Quân lý giải, thời điểm trên công ty của mình làm ăn với các bệnh viện tư nhân nên công việc quản lý không có gì phức tạp.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân cho rằng, cáo trạng truy tố mình là không khách quan, không đúng sự thật. Các doanh nghiệp: Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm do bị cáo Nguyễn Văn Lợi đứng tên, Công ty TNHH Thanh Vương Sài Gòn do Đồng Thị Xuân Thu (vợ Lợi) đại diện pháp luật và Công ty TNHH Dược phẩm Trung Dung do Phạm Thị Bích Chi (Kế toán Công ty Nguyễn Tâm) đứng tên, không liên quan gì đến ông.

Nói về số tiền 103,6 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Văn Lợi đã chuyển cho vợ chồng ông, cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức cho rằng, đó là tiền đã cho Lợi vay trước đó. Tuy nhiên, ông Quân không nhớ đã cho bị cáo Lợi vay bao nhiêu tiền vì quá thân thiết nên không ghi sổ sách.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa

…mà còn là nhân viên bệnh viện

Khai trước toà, bị cáo Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm thừa nhận, mình có tên trong danh sách cán bộ, nhân viên Bệnh viện TP. Thủ Đức.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, vì sao không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn được tuyển dụng vào bệnh viện? Bị cáo Lợi cho rằng, đây chỉ là hình thức được Phòng Kế hoạch Tổng hợp “làm đẹp” hồ sơ để bị cáo đi thi bác sĩ, hồi năm 2016.

Về vấn đề này cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức Nguyễn Minh Quân nói, không biết bị cáo Lợi làm nhân viên trong đơn vị mình trước khi vụ án xảy ra, dù nhận thức rõ việc ký các quyết định tuyển dụng, chi trả lương cho bị cáo Lợi đều do phải giám đốc bệnh viện quyết định.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai, bản thân không hiểu biết gì về giá, cấu hình, tính năng của máy móc, trang thiết bị y tế. Việc tham gia đấu thầu tại Bệnh viện TP. Thủ Đức hay việc thương lượng mua bán máy móc, thiết bị y tế với nhà sản xuất, đơn vị cung cấp đều thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Quân.

Cựu giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cho rằng mình bị thuộc cấp vu khống, phủ nhận toàn bộ hành vi mà cáo trạng quy kết

Theo đó, Công ty TNHH Ngọc Đạo được chỉ đạo nhập thiết bị, máy móc rồi thực hiện mua bán lòng vòng với 3 công ty còn lại để nâng giá. Việc tham gia đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP. Thủ Đức cũng chỉ có 3 doanh nghiệp này, không có sự tham gia của Công ty TNHH Ngọc Đạo.

Lý giải về điều này, ông Lợi nói, đây là doanh nghiệp thuộc sở hữu của bị cáo Diễm (vợ bị cáo Quân) nên không tham gia đấu thầu để né tránh quan hệ bà con, anh em, thuận tiện mua bán với bệnh viện.

Còn bị cáo Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng vật tư y tế - Bệnh viện TP. Thủ Đức) khai, không biết 4 công ty trên là công ty “sân sau” của lãnh đạo mình cho đến khi thấy doanh nghiệp liên tục trúng thầu nên mới sinh nghi.

Theo bị cáo Bích, hành vi sai phạm của bản thân là do tin tưởng tuyệt đối và làm theo chỉ đạo bị cáo Quân.