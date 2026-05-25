Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, chúng ta đã nghe lãnh đạo các ban, bộ, ngành thông tin 4 chuyên đề, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền theo các nội dung các báo cáo viên đã cung cấp.

Ông Phan Xuân Thủy đề nghị trong thời gian tới, tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước: Tiếp tục tuyên truyền kết qua chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Ấn Độ và Sri Lanka; Tuyên truyền đậm nét các hoạt động và kết quả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La và thăm cấp Nhà nước tới Philippines (từ ngày 28/5-1/6/2026); Tuyên truyền kết quả hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, khẳng định Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thích ứng hiệu quả trước các biến động khu vực và quốc tế.

"Tuyên truyền nhấn mạnh, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao trên đây chuyển tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng; tiếp tục khẳng định ưu tiên của Việt Nam đối với khu vực và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn, láng giềng và các đối tác then chốt trong ASEAN", ông Phan Xuân Thủy lưu ý.

Về kinh tế - xã hội, ông Phan Xuân Thủy cho rằng cần tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và điều hành quyết liệt của Chính phủ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, củng cố niềm tin của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Tuyên truyền Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em; Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai để nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất, mức độ cực đoan của thiên tai tại Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết một số nội dung quan trọng khác cần tuyên truyền: Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2026).

Tuyên truyền công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố là trước ngày 30/6/2026. Tuyên truyền nhấn mạnh yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định gắn với quá trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố ở địa phương; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, bảo đảm ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam); Tuyên truyền kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026); Tuyên truyền Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

"Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân; bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, ông Phan Xuân Thủy lưu ý.