Ông Phạm Tất Thắng làm Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Thứ Tư, 11:30, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng ngày 20/5, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương) tổ chức hội nghị Công bố quyết định về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được chỉ định làm Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, đồng chí Phạm Tất Thắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và dân vận. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Ông Phạm Tất Thắng nhận quyết định 

Việc đồng chí Phạm Tất Thắng được Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng và ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của đồng chí; đồng thời mong muốn đồng chí phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ cùng tập Lãnh đạo và Đảng ủy Ban hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

"Tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phạm Tất Thắng sẽ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Long Hải bày tỏ. 

Ông Phạm Tất Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Tất Thắng bày tỏ niềm vinh dự được tin tưởng, tín nhiệm giao cho  nhiệm vụ quan trọng này.

"Chúng ta đang trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất; cả nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. 

Tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng cao, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện.   

Ông Phạm Tất Thắng nhận hoa chúc mừng từ đồng nghiệp.

"Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Đảng uỷ và BCH Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  XIV của Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TW, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương", ông Phạm Tất Thắng phát biểu. 

 

Nguyễn Vân/VOV.VN
Tag: Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Trung ương Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Hội nghị Công bố quyết định Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư

VOV.VN - Sáng 8/5 tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất.

Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

VOV.VN - Chiều 8/4, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

VOV.VN - Sáng 31/3 tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

