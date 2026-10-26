Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện trong giai đoạn mới

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc, khó dự báo, trong khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn và yêu cầu ngày càng lớn hơn về giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, củng cố độc lập, tự chủ và mở rộng không gian phát triển.

Toàn cảnh buổi Hội thảo khoa học quốc gia “Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc. Tham dự hội thảo có trên 100 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà ngoại giao lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị. Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Bộ trưởng nêu rõ đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm nguyên tắc cao nhất; gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, văn hóa và con người; chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành năng lực hành động và kết quả thực chất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” ngày 26/10

Bộ trưởng nhấn mạnh ba yêu cầu chiến lược đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn tới: nâng cao vai trò và chất lượng đóng góp quốc tế của Việt Nam, với thước đo là hiệu quả tác động thực chất; nâng cao hiệu quả chiến lược của đối ngoại, với thành quả đối ngoại được đánh giá ở những năng lực và điều kiện bền vững tạo dựng được cho đất nước; và nâng cao năng lực chủ động chiến lược, hành động thống nhất của cả hệ thống, phát huy sức mạnh tổng hợp và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác đối ngoại.

Với tinh thần đó, trong phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nêu yêu cầu kế thừa và phát triển về tư duy, tầm nhìn và phương thức triển khai đối ngoại, từ chủ yếu thích ứng sang chủ động kiến tạo môi trường thuận lợi; từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác với các nước, các đối tác; gắn kết chặt chẽ hơn công tác đối ngoại với các chiến lược phát triển quốc gia; tập trung làm rõ những định hướng, ưu tiên chiến lược và đề xuất giải pháp có khả năng tạo đột phá.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu, nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các định hướng chiến lược thành hành động và kết quả thực chất

Tại Phiên toàn thể, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh, trong đó chất lượng hợp tác cần được đánh giá qua khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, công tác đối ngoại cần chủ động hơn trong nghiên cứu, dự báo, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững thế chủ động chiến lược. Đại diện Bộ Công an nêu yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Bốn phiên chuyên đề tập trung vào bốn hướng thảo luận chính: phát huy vị thế, chủ động kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi; nâng cao hiệu quả quan hệ với các đối tác, tăng cường khả năng tự chủ và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro; đổi mới hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển, gắn với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và các ngành kinh tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của các chủ thể, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Tại phiên tổng luận, các ý kiến tập trung vào yêu cầu chuyển các định hướng thành hành động thông qua cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện. Hội thảo ghi nhận trên 30 tham luận và ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xác định những định hướng, giải pháp có khả năng tạo chuyển biến về chất; gắn các định hướng lớn với năng lực tổ chức thực hiện, nguồn lực và cơ chế phối hợp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, tập trung thảo luận những yêu cầu chiến lược mới đối với công tác đối ngoại Việt Nam

Thứ trưởng khẳng định trong thời gian tới, đối ngoại cần góp phần nâng cao năng lực chủ động chiến lược của đất nước; đồng thời nêu 5 nhóm vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ: nâng cao giá trị chiến lược thực chất của các quan hệ đối tác; chuyển hóa thành quả đối ngoại thành năng lực thực chất của đất nước; nâng cao năng lực độc lập, tự chủ và lựa chọn chiến lược; nâng cao chất lượng đóng góp và khả năng tham gia định hình các tiến trình quốc tế; và nâng cao chất lượng phối hợp, dự báo và hành động thống nhất của cả hệ thống.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” góp phần làm rõ những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới; bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn, gợi mở những định hướng, ưu tiên và giải pháp có khả năng tạo chuyển biến thực chất, qua đó phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.