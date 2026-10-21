Đề nghị quy rõ trách nhiệm khi không phản hồi, bỏ sót kiến nghị của người dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (21/10), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Nêu tóm tắt nội dung chính dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, về phạm vi điều chỉnh, dự thảo quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của luật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Về nội dung trọng tâm của dự thảo luật, dự thảo luật gồm 6 chương, 65 điều, giảm 26 điều so với luật hiện hành, gồm các nội dung trọng tâm như sau: Bổ sung các quy định mới và sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành nhằm bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và pháp quyền. Bổ sung nguyên tắc bảo đảm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bổ sung biện pháp bảo đảm thực hiện, ban hành bộ tiêu chí, đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan hành chính và chính quyền các cấp, việc thực hiện dân chủ trên nền tảng số nhằm mở rộng đa dạng hóa các hình thức thực hiện dân chủ phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia và hoàn thiện cơ chế kiểm tra giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Dự thảo luật cũng hoàn thiện cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trực tiếp và gián tiếp thông qua Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời, không quy định thiết chế Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị không có tổ chức công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tiễn và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bổ sung quy định nội dung quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các cơ quan và chính quyền địa phương.

Làm rõ trách nhiệm khi đùn đẩy, bỏ sót kiến nghị

Trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, về quyền tham gia và trách nhiệm phản hồi (điều 5 và điều 7), Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị làm rõ thời hạn, trách nhiệm và hệ quả pháp lý khi không phản hồi, quy định cơ chế phối hợp, chuyển xử lý, thông báo kết quả đối với kiến nghị không thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến nhiều cơ quan, tránh đùn đẩy, trách nhiệm, bỏ sót kiến nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi)

Về bộ tiêu chí đánh giá dân chủ cơ sở (điều 7), Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị quy định ngay trong luật các nguyên tắc đánh giá, trách nhiệm tổ chức thực hiện và cơ chế phản hồi, xác định hình thức văn bản ban hành bộ tiêu chí, thống nhất chủ thể được đánh giá với mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo tiêu chí phản ánh thực chất việc tiếp cận thông tin, tham gia và xử lý kiến nghị, không đồng nhất việc ít kiến nghị khiếu nại với thực hiện dân chủ tốt.

Về quyền tự quản, nội dung nhân dân bàn quyết định (các điều 6, 13, 15 và 16), Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị làm rõ tính khả thi của tỷ lệ 10% hộ gia đình đồng thuận và cách xác định hộ gia đình, căn cứ xem xét, sáng kiến chưa đạt tỷ lệ này, đồng thời đảm bảo nghĩa vụ chấp hành chỉ áp dụng với quyết định đúng quy định pháp luật và làm rõ cơ chế kiến nghị, khiếu nại, khởi kiện đối với việc công nhận hoặc từ chối công nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Về lấy ý kiến và trách nhiệm giải trình (điều 17 và điều 19), cơ quan chủ trì thẩm tra đề nghị rà soát với pháp luật chuyên ngành, tránh lấy ý kiến trùng lặp, làm rõ cách tính tỷ lệ trên 50% nhân dân có ý kiến, đồng thời đảm bảo các ý kiến thiểu số có căn cứ pháp lý hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp vẫn được xem xét giải trình.

Công khai trách nhiệm khắc phục hậu quả khi chậm, hoặc không công khai thông tin

Về công khai minh bạch, tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ trên nền tảng số, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị thống nhất quy định về công khai và trách nhiệm khắc phục hậu quả khi công khai thiếu, chậm hoặc không công khai, đảm bảo người dân không sử dụng phương tiện số vẫn tiếp cận được thông tin, làm rõ phạm vi chương trình dự án đối với địa bàn cấp xã, chỉ quy định phần đặc thù của cấp xã, tránh lặp lại Luật Tiếp cận thông tin, không công khai thông tin thuộc bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân.

Về thực hiện dân chủ trên nền tảng số (điều 3 và điều 7), Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị làm rõ trách nhiệm hỗ trợ người dân, duy trì phương thức trực tiếp phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và khả năng tiếp cận của các nhóm gặp khó khăn, phòng ngừa ép buộc tham gia thay người khác.

Về kết hợp phương thức trực tiếp và điện tử, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị làm rõ căn cứ lựa chọn hình thức lấy ý kiến, quy định cách xử lý ý kiến trùng lặp, chỉ tính một kết quả hợp lệ của mỗi chủ thể, phân biệt việc lấy ý kiến góp ý với biểu quyết quyết định, đảm bảo kết quả hợp lệ thống nhất.