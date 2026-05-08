Để người dân là chủ thể trong các phong trào thi đua tại địa bàn dân cư

Từ những “điểm nghẽn” đô thị được tháo gỡ bằng tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, đến các mô hình tự quản hiệu quả tại khu dân cư, dấu ấn của Mặt trận Tổ quốc đang hiện diện rõ nét trong từng nếp nhà, từng ngõ phố; góp phần khơi dậy sức dân, củng cố niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua vì một Thủ đô văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Mỗi tối thứ Bảy, nhà văn hóa Tổ dân phố số 35, phường Cầu Giấy, Hà Nội lại rộn ràng hơn thường lệ. Không phải là một cuộc họp hành chính khô khan, mà là Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2026.

Các buổi sinh hoạt tại tổ dân phố hay các hội nghị tại cơ sở, người dân tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, nội dung thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh

Bà Nguyễn Thị Hòa, một hưu trí sinh sống ở đây hơn 30 năm, người thường xuyên tham gia các phong trào thi đua ở địa phương như “ngõ phố văn minh”, “gia đình văn hóa” hay các phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư cho biết: “Tôi thấy là các buổi sinh hoạt tại tổ dân phố hay các hội nghị tại cơ sở, người dân tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến, các nội dung thiết thực như là xây dựng giao thông hay là thực hiện các quy định tại khu dân cư về công tác phòng cháy chữa cháy hay các nội dung về an sinh xã hội. Mong muốn của chúng tôi là Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đặc biệt là tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy”.

Những câu chuyện về chiếc thùng rác thân thiện, về màu xanh của “Góc phố xanh” hay việc nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè đã được người dân bàn bạc sôi nổi. Đó không chỉ là một cuộc họp, đó là nơi quyền làm chủ của người dân được thực hiện sống động nhất. Mỗi ý kiến đều hướng tới một mục tiêu chung: Làm cho nơi mình sống đẹp hơn, văn minh hơn.

Câu chuyện tại Tổ dân phố 35 chỉ là một trong số hơn 5.300 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố trên toàn Thủ đô Hà Nội vừa qua. Những con số biết nói từ báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tại Hội nghị tổng kết sáng 28/4 vừa qua đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ: 100% xã, phường tổ chức hội nghị với hơn 619.000 đại biểu và gần 26.000 ý kiến.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành thực tế, vai trò của MTTQ cơ sở càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong hệ thống vận hành mới, Mặt trận đóng vai trò là “nhịp cầu” trực tiếp và rộng mở nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Thực tiễn cho thấy, mọi quyết sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động ngay từ cấp cơ sở. Qua phản ánh của nhân dân, nhiều “điểm nghẽn” đô thị nổi lên cần có những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ.

Đánh giá về những thách thức hiện hữu, bà Lê Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cầu Giấy, đã chỉ ra 5 “điểm nghẽn” kinh niên của đô thị: ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

Để tháo gỡ những nút thắt này, bà Trang khẳng định vai trò quyết định thuộc về sức mạnh đồng thuận từ nhân dân.

Với tinh thần xuyên suốt là lấy nhân dân làm trung tâm, lấy Mặt trận làm nòng cốt kết nối và lấy địa bàn dân cư làm nơi khởi nguồn của hành động và nơi quyết định hiệu quả. Trước hết, cần nâng cao chất lượng của hội nghị đại biểu nhân dân theo hướng thực chất, gần dân, sát dân, thực sự là diễn đàn dân chủ của nhân dân. Mỗi hội nghị sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đúng quy trình mà phải trở thành nơi lắng nghe, đối thoại và cùng tìm lời giải cho những vấn đề cụ thể của từng khu dân cư, tăng cường đối thoại trực tiếp và gắn rõ trách nhiệm với từng lực lượng”, bà Lê Thị Thu Trang cho biết.

Từ thực tiễn cơ sở, nhiều vấn đề trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị cho thấy vai trò quan trong của việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo ông Đào Duy Tùng, Chủ tịch MTTQ xã Đông Anh, Hà Nội, khi MTTQ thực sự “lắng nghe nhân dân nói”, thì việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố quyết định tính khả thi, mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương lớn trên địa bàn, trở thành nếp sống, thành hành động tự giác của mỗi người dân.

“Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển đô thị như góp ý về quy hoạch sử dụng đất, tham gia thực hiện các phong trào, các phương án bồi thường, chỉnh trang khu dân cư theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và sự đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển đô thị”, ông Đào Duy Tùng cho hay.

Mặt trận Tổ quốc cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức dân, củng cố niềm tin và lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận tổ quốc, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, Hội nghị đại biểu Nhân dân phải là kênh thông tin thực chất để quản trị cơ sở hiệu quả.

Để tinh thần của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI thực sự lan tỏa, lãnh đạo Thành phố yêu cầu 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị và đẩy mạnh chuyển đổi số để đa dạng hóa kênh tương tác với nhân dân.

Ông Dương Đức Tuấn khẳng định: “Trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở không chỉ là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà phải nâng cao năng lực quản trị, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý vấn đề và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hội nghị đại biểu nhân dân cần tiếp tục được phát huy như một công cụ quản trị hiệu quả, khi chính quyền thực sự lắng nghe nhân dân, khi ý kiến của nhân dân được tiếp thu, xử lý đến cùng và khi trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ ràngthì những vấn đề khó, phức tạp trong quản lý đều có thể được tháo gỡ ngay từ cơ sở”.

Trước thềm Đại hội lần thứ XI của MTTQ Việt Nam, những chuyển biến từ cơ sở tại Thủ đô là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, nơi Mặt trận tổ quốc luôn xứng đáng với trọng trách là điểm tựa vững chắc của lòng dân.