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Đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, thực hiện công tác hậu kiểm

Thứ Bảy, 21:24, 24/10/2026
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VOV.VN - Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Quốc hội thảo luận và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

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Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn các em thiếu nhi. (Ảnh minh họa: Hà Khánh)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, với các nội dung:

Phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Theo đó, nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

Bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC tại điểm đ khoản 1 Điều 39 để phù hợp với dự thảo Luật khi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC tại Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ hiện hành.

Bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ, gồm:

Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành Luật là cần thiết, dựa trên những căn cứ khoa học về cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn nhằm vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm việc quản lý của Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Về cơ sở chính trị, việc ban hành Luật dựa trên các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Về cơ sở pháp lý, việc sửa đổi Luật dựa trên nền tảng Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Trọng Phú/VOV.VN
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