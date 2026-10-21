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Bộ Công an khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang ở Đông Anh, Hà Nội

Thứ Tư, 15:21, 21/10/2026
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VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Đông Anh, TP Hà Nội vừa được khởi công mang ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện.

Ngày 21/10, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại ô đất 3-3 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.

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Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Phan Phú)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, thành phố Hà Nội và xã Đông Anh.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô quy hoạch ký hiệu 3-3, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội có ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện. Bên cạnh việc bổ sung quỹ nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND; việc đầu tư đồng bộ các hạng mục nhà ở, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công viên và cây xanh sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị tại khu vực Đông Anh, phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô. 

Dự án được triển với quy mô sử dụng đất khoảng 8,3 ha; tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 227.518 m², bao gồm diện tích tầng hầm. Theo quy mô dự kiến, dự án cung cấp 1.443 căn nhà ở xã hội…

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Lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang ở Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Phan Phú)

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại xã Đông Anh là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, qua đó góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với công trình này, đồng chí Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của thành phố Hà Nội nói chung, xã Đông Anh nói riêng…

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trân thành cảm ơn đến Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và bà con nhân dân xã Đông Anh đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để Dự án sớm được triển khai; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để Dự án sớm được hoàn thành trong thời gian tới.

Trọng Phú/VOV.VN
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