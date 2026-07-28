Đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất ở từ 20% đến 50%

Sáng 28/7, tại Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Chặn “cò mồi”, trục lợi

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, trước bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, một số quy định của Luật Đấu giá tài sản hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Cụ thể một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá vẫn còn gây khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được hoàn thiện; quy định về đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá chưa tạo điều kiện để khuyến khích, phát triển việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức (tài sản tự nguyện)

Trong một số ít vụ việc vẫn còn tình trạng thông đồng, dìm giá, ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp; còn xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động đấu giá tài sản để trục lợi.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục cần được đẩy mạnh, nhất là việc áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến toàn trình trên môi trường mạng.

Cơ chế kiểm soát việc đấu giá còn bộc lộ một số vướng mắc. Chế tài xử lý chưa đủ mạnh đối với hành vi trả giá cao rồi “bỏ cọc” trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội

Về nội dung cụ thể, dự thảo luật quy định các cá nhân có trình độ đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên thay vì hạn chế trình độ đại học trong một số lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh như luật hiện hành.

Tổ chức hành nghề đấu giá có quyền hợp tác với tổ chức đấu giá tài sản trong và ngoài nước trong việc đấu giá tài sản tự nguyện. Ngoài ra, dự thảo luật quy định trình tự, thủ tục đấu giá rõ ràng, chặt chẽ, bảo đảm khả thi, hợp lý.

Cùng với đó, dự thảo bổ sung quy định về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với tài sản có giá khởi điểm dưới 200 triệu theo hướng tạo điều kiện cho việc lựa chọn các tài sản có giá khởi điểm nhỏ như nêu trên được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng “cò mồi”, người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Dự thảo bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân trên cơ sở luật hoá quy định của Nghị quyết số 66:11/2026/NQ-CP ngày 06/01/2026 của Chính phủ, đồng thời để đảm bảo khoảng cách giữa tỷ lệ tối thiểu và tối đa hợp lý, khả thi, theo đó, tiện đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở từ 20% đến 50%.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản. Đồng thời, quy định khuyến khích cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc đấu giá tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với một số trường họp giao đất ở cho cá nhân.

Đánh giá tác động đầy đủ về tiền đặt trước và bước giá

Thẩm tra sơ bộ dự án luật, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật để bảo đảm nguyên tắc Luật chỉ quy định những nội dung có tính ổn định, có giá trị lâu dài và thuộc thẩm quyền của Quốc hội; những nội dung cần điều chỉnh linh hoạt thì giao Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Về đấu giá trực tuyến, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý của Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến; cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu; trách nhiệm của các cơ quan quản lý và tổ chức vận hành hệ thống; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tránh đầu tư trùng lặp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Về đấu giá viên và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cần tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ đấu giá và tính chuyên nghiệp của hoạt động đấu giá.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ đối với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi; làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, hạn chế tình trạng bước giá quá lớn hoặc quá nhỏ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu giá.

Cạnh đó, cần rà soát căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hủy kết quả đấu giá; bảo đảm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và bảo đảm tính ổn định của các giao dịch dân sự.