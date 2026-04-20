中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất NLĐ nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11: Cần đánh giá tác động đa chiều

Thứ Hai, 11:32, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên đề xuất xác lập ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Phát biểu thảo luận tại tổ về Ngày Văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng hoàn toàn thống nhất với việc xác lập Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 - đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị  xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần phân biệt rõ xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hoá, quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật lao động. Hai nội dung này không đồng nhất về bản chất điều chỉnh, nên không nên “gộp” trong cùng một nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng

“Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 112).

Nếu nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật (mỗi nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng). Về kỹ thuật lập pháp, điều này không bảo đảm tính minh bạch, dễ áp dụng và ổn định lâu dài”, bà Nga nêu.

Theo đó, đại biểu đoàn TP Hải Phòng cho rằng quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ, đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí.

Những yêu cầu này phù hợp với quy trình sửa đổi luật, không phải một nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu tại cuộc họp Tổ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cũng nhấn mạnh, ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp lễ lớn để tổ chức các hoạt động văn hóa, qua đó vừa nâng cao trình độ tổ chức, thụ hưởng của người dân, vừa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại cuộc họp Tổ.

Về lộ trình pháp lý, Bộ trưởng cho biết ban đầu dự kiến đưa nội dung này vào sửa đổi Luật Lao động tại kỳ họp thứ hai (tháng 10). Tuy nhiên, nếu chờ hoàn thành luật sau kỳ họp thì sẽ không kịp thời gian để triển khai cho ngày 24/11 năm nay.

"Không phải đợi đến ngày đó chúng ta mới chuẩn bị, mà khi có căn cứ pháp lý, ngành phải triển khai ngay từ bây giờ. Chúng tôi đang tham mưu xây dựng khung hoạt động cho ngày 24/11 và rất mong các đại biểu ủng hộ đưa nội dung này vào nghị quyết. Việc đưa vào sửa Luật sẽ được tính toán tiếp ở bước sau", Bộ trưởng cho hay.

van hoa Hoi An tai Paris -vov.jpg

Những ngày văn hóa Hội An tại Paris

VOV.VN - Trong 2 ngày 29 và 30/8, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã diễn ra chương trình “Những ngày văn hóa Hội An tại Paris” nhằm quảng bá văn hóa và du lịch Hội An đến cộng đồng người Việt và nhân dân Pháp.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: ngày văn hóa việt nam 24/11 nghỉ làm người lao động hưởng nguyên lương ngày nghỉ 24/11
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ
Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ

VOV.VN - Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách được đánh giá mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ

Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ

VOV.VN - Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách được đánh giá mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 Bộ và 10 địa phương từ tháng 10/2026
Đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 Bộ và 10 địa phương từ tháng 10/2026

VOV.VN - Sáng nay (20/4), tiếp tục phiên làm việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 Bộ và 10 địa phương từ tháng 10/2026

Đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 Bộ và 10 địa phương từ tháng 10/2026

VOV.VN - Sáng nay (20/4), tiếp tục phiên làm việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai
Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đề án được đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hứa hẹn tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai

Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đề án được đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hứa hẹn tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội