Đề xuất NLĐ nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11: Cần đánh giá tác động đa chiều

Phát biểu thảo luận tại tổ về Ngày Văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng hoàn toàn thống nhất với việc xác lập Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 - đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần phân biệt rõ xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hoá, quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật lao động. Hai nội dung này không đồng nhất về bản chất điều chỉnh, nên không nên “gộp” trong cùng một nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng

“Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 112).

Nếu nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật (mỗi nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng). Về kỹ thuật lập pháp, điều này không bảo đảm tính minh bạch, dễ áp dụng và ổn định lâu dài”, bà Nga nêu.

Theo đó, đại biểu đoàn TP Hải Phòng cho rằng quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ, đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí.

Những yêu cầu này phù hợp với quy trình sửa đổi luật, không phải một nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu tại cuộc họp Tổ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cũng nhấn mạnh, ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp lễ lớn để tổ chức các hoạt động văn hóa, qua đó vừa nâng cao trình độ tổ chức, thụ hưởng của người dân, vừa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại cuộc họp Tổ.

Về lộ trình pháp lý, Bộ trưởng cho biết ban đầu dự kiến đưa nội dung này vào sửa đổi Luật Lao động tại kỳ họp thứ hai (tháng 10). Tuy nhiên, nếu chờ hoàn thành luật sau kỳ họp thì sẽ không kịp thời gian để triển khai cho ngày 24/11 năm nay.

"Không phải đợi đến ngày đó chúng ta mới chuẩn bị, mà khi có căn cứ pháp lý, ngành phải triển khai ngay từ bây giờ. Chúng tôi đang tham mưu xây dựng khung hoạt động cho ngày 24/11 và rất mong các đại biểu ủng hộ đưa nội dung này vào nghị quyết. Việc đưa vào sửa Luật sẽ được tính toán tiếp ở bước sau", Bộ trưởng cho hay.