Đề xuất phân cấp, giảm thủ tục về kinh doanh bất động sản

Cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 chương, 62 điều (giảm 21 điều so với luật hiện hành).

Đối với nội dung phân cấp, phân quyền, dự thảo chuyển thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tóm tắt tờ trình. Ảnh: Quốc hội.

Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, dự thảo cắt giảm 1 điều kiện về thủ tục thông báo trước khi bán, cho thuê mua phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai.

Đơn giản hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh, bao gồm: tổ chức/cá nhân kinh doanh bất động sản; nhà ở/công trình có sẵn hoặc hình thành trong tương lai; chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng; chuyển nhượng dự án; dịch vụ bất động sản.

Đáng chú ý, dự thảo cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính, gồm thủ tục đăng ký quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 3 thủ tục về cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Bên cạnh đó, dự thảo đơn giản hóa 3 thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Ngoài ra, dự thảo mở rộng các loại hợp đồng được chuyển nhượng, quy định nội dung tối thiểu của hợp đồng và làm rõ nguyên tắc áp dụng đồng thời, bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự thảo Luật cũng bổ sung một số nội dung mới, bao gồm: quy trình giao dịch bất động sản; hoàn thành nghĩa vụ tài chính với các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP); bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh/mua bán bất động sản hình thành trong tương lai được bảo đảm bằng việc chuyển/phong tỏa tài khoản; Bổ sung các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng.

Cần làm rõ cơ sở thực tiễn và đánh giá tác động chính sách

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời đề nghị rà soát việc bổ sung nhà ở lưu trú, căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng và phần diện tích sàn xây dựng vào phạm vi kinh doanh; bảo đảm thống nhất giữa pháp luật, không hợp pháp hóa sai phạm.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị hoàn thiện quy định về tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu và vốn chủ sở hữu tối thiểu; giao Chính phủ quy định ngưỡng cụ thể phù hợp thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ. Ảnh: Quốc hội.

Đối với nội dung sở hữu của cá nhân nước ngoài và đất thuê trả tiền hằng năm, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ sở, mục tiêu của việc cho cá nhân nước ngoài mua/thuê mua phần diện tích công trình xây dựng; yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng, thống nhất với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 21 của Trung ương. Đồng thời yêu cầu thận trọng nghiên cứu việc mở rộng bán/thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng, diện tích sàn trên đất thuê trả tiền hằng năm; làm rõ quyền, nghĩa vụ tài chính và cơ chế bảo vệ người mua.

Cùng với đó làm rõ việc phân cấp cho UBND tỉnh quyết định việc chuyển nhượng dự án (do Thủ tướng chấp thuận trước đây) đối với dự án liên tỉnh, có yếu tố an ninh quốc phòng hay nghĩa vụ tài chính lớn.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị làm rõ cơ sở thực tiễn của đề xuất mở rộng phạm vi các loại hợp đồng được chuyển nhượng, trong đó có hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn nhưng chưa có giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, báo cáo rõ yêu cầu về kế thừa quyền/nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, công chứng, thuế, thế chấp…

Trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với định hướng chính sách và sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ và chịu trách nhiệm toàn diện đối với những định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để gửi các đại biểu Quốc hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo ý kiến đối với hồ sơ định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản sau khi được hoàn thiện để trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.