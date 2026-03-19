Thái Nguyên công bố danh sách trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có 59 đại biểu trúng cử, được lựa chọn từ 90 ứng cử viên tại 29 đơn vị bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, với gần 1,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,97%. Danh sách trúng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định, với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương và các lĩnh vực như giáo dục, doanh nghiệp.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Việc công bố kết quả và danh sách đại biểu trúng cử là cơ sở để HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031 chính thức đi vào hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Cùng với việc công bố kết quả bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung hai kỳ họp quan trọng, gồm Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo dự kiến, kỳ họp chuyên đề sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - ngân sách, quản lý nhà nước như điều chỉnh, bổ sung chính sách; bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp; chủ trương triển khai các dự án hạ tầng, trong đó có tuyến cao tốc Lạng Sơn – Thái Nguyên...

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV dự kiến tổ chức trong các ngày 29–30/3, tập trung vào công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; xem xét báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và quyết định các nội dung quan trọng khác của nhiệm kỳ mới.

Việc hoàn tất công bố kết quả bầu cử và chuẩn bị các kỳ họp là bước quan trọng để HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV sớm đi vào hoạt động, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.