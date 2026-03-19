中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên công bố danh sách trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031

Thứ Năm, 17:02, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có 59 đại biểu trúng cử, được lựa chọn từ 90 ứng cử viên tại 29 đơn vị bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, với gần 1,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,97%. Danh sách trúng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định, với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương và các lĩnh vực như giáo dục, doanh nghiệp.

thai nguyen cong bo danh sach trung cu hDnd tinh nhiem ky 2026 2031 hinh anh 1
Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Việc công bố kết quả và danh sách đại biểu trúng cử là cơ sở để HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031 chính thức đi vào hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Cùng với việc công bố kết quả bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung hai kỳ họp quan trọng, gồm Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo dự kiến, kỳ họp chuyên đề sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - ngân sách, quản lý nhà nước như điều chỉnh, bổ sung chính sách; bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp; chủ trương triển khai các dự án hạ tầng, trong đó có tuyến cao tốc Lạng Sơn – Thái Nguyên...

thai nguyen cong bo danh sach trung cu hDnd tinh nhiem ky 2026 2031 hinh anh 2
Thái Nguyên có tỉ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 99,97%

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV dự kiến tổ chức trong các ngày 29–30/3, tập trung vào công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; xem xét báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và quyết định các nội dung quan trọng khác của nhiệm kỳ mới.

Việc hoàn tất công bố kết quả bầu cử và chuẩn bị các kỳ họp là bước quan trọng để HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV sớm đi vào hoạt động, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên bầu cử HĐND các cấp trúng cử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Quảng Ninh công bố 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Quảng Ninh công bố 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhận được sự ủng hộ cao của cử tri, trong đó gần 3/4 số đại biểu có tỷ lệ ủng hộ từ 90% trở lên.

Quảng Ninh công bố 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Quảng Ninh công bố 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhận được sự ủng hộ cao của cử tri, trong đó gần 3/4 số đại biểu có tỷ lệ ủng hộ từ 90% trở lên.

Lâm Đồng công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Lâm Đồng công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Trong danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031 có nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri.

Lâm Đồng công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Lâm Đồng công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Trong danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031 có nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội