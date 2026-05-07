Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử

Thứ Năm, 12:11, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đã thành điểm hẹn lịch sử, mỗi tháng 5 về, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại đổ về Điện Biên - nơi cách đây 72 năm diễn ra Chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Trong tâm khảm, mỗi người đều xác định đến để tri ân, tưởng nhớ và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Đồi A1 - một trong những điểm cao ác liệt nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, những ngày đầu tháng 5 này, từng đoàn khách du lịch nối dài trong nắng sớm. Mỗi bước chân đều như lắng lại, khi quá khứ như hiện hữu trong từng tấc đất, từng dấu tích còn in đậm thời gian.

Bạn Phạm Diệu Linh, Sinh viên khoa Sư phạm, Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ, lần đầu tiên đặt chân đến chiến trường xưa, cảm xúc của một người trẻ không giấu được sự xúc động và biết ơn trước những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông đi trước.

Đồi A1 luôn là địa chỉ đỏ khi các đoàn du khách đến với Điện Biên

Linh cho biết, khi đứng ở mảnh đất lịch sử này, bạn cảm nhận sự vất vả, gian khổ và hy sinh của cha ông để cho thế hệ hôm nay sống trong hòa bình. "Là một sinh viên, tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập hết mình. Và với tư cách là một giáo viên tương lai, tôi sẽ cố gắng truyền đạt tất cả những kiến thức, kinh nghiệm của mình dành cho các em học sinh", Phạm Diệu Linh bày tỏ.

Đối với các cựu chiến binh - những người từng đi qua chiến tranh, chuyến trở lại Điện Biên không chỉ là hành trình ký ức, mà còn là sự khẳng định giá trị của hòa bình đã được đánh đổi bằng máu xương.

"Thật cảm động và thật sự tự hào đối với lực lượng vũ trang, quân và dân Việt Nam chúng ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ", ông Lê Văn Huynh, Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên nói.

Để phục vụ đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp này, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động triển lãm tranh, ảnh

Với nhiều du khách, hành trình về Điện Biên không chỉ là chuyến đi, mà còn là sự kết nối với lịch sử dân tộc. Ông Phan Quang Tuấn, Du khách tỉnh Quảng Nam chia sẻ: "Tôi rất tự hào về những gì mà ông cha ta đã làm được. Từ những thước phim đến chuyến đi thực tế tại Điện Biên Phủ, tôi thấy Điện Biên Phủ hiện nay phát triển rất tươi đẹp. Luôn ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước đã giành lại hòa bình để chúng ta được như ngày hôm nay".

Cùng cung bậc cảm xúc đó, ông Nguyễn Xuân Thân, đến thành phố Hà Nội bày tỏ: "Lần này lên tôi thấy Điện Biên Phủ có thay đổi nhiều, thành phố trông khang trang và có những đổi mới nhiều hơn theo hướng tiến bộ hơn. Ngay địa điểm Đồi A1 hoặc tại hầm Đờ Cát tôi vừa thăm lại thì thấy cũng có những tôn tạo, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch".

Để phục vụ đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp này, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động triển lãm tranh, ảnh, giới thiệu tư liệu, hiện vật, sách báo về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến dịch Điện Biên Phủ tại bảo tàng và một số điểm di tích. Các hoạt động văn hóa cộng đồng như biểu diễn nghệ thuật đường phố, chiếu phim, tuyên truyền lưu động tại cơ sở… cũng được triển khai, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đối với các cựu chiến binh - những người từng đi qua chiến tranh, trở lại Điện Biên luôn là hành trình về với miền ký ức hào hùng

Theo thống kê, từ ngày 25/4 đến 3/5, đã có hơn 75.000 lượt khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh Điện Biên, tăng hơn 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó có khoảng 14.500 lượt khách lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng. Điều này càng khẳng định sức hấp dẫn, sự thu hút của du lịch lịch sử Điện Biên hiện nay.

Từ một chiến trường khốc liệt, Điện Biên hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ. 72 năm đã qua, nhưng âm vang của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường từ chiến thắng lịch sử ấy tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực nội sinh quan trọng để Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Trên mảnh đất từng là chiến trường ác liệt, một Điện Biên mới đang từng ngày khởi sắc, vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Ban Bí thư chỉ định bổ sung 2 nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên

TP.HCM triển khai Đề án 700 nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

