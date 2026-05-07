Ban Bí thư chỉ định bổ sung 2 nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Theo đó, tại các Quyết định số 108-QĐNS/TW ngày 6/4/2026 và Quyết định số 163-QĐNS/TW ngày 29/4/2026, Ban Bí thư quyết định chỉ định ông Phùng Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng 2 nhân sự mới

Trao các quyết định và chúc mừng hai đồng chí được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ, ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Điện Biên đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các đồng chí được chỉ định tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Mạnh Hùng và Đại tá Vương Đình Hòa bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.