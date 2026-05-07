Ban Bí thư chỉ định bổ sung 2 nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Thứ Năm, 09:05, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành các quyết định chỉ định bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, tại các Quyết định số 108-QĐNS/TW ngày 6/4/2026 và Quyết định số 163-QĐNS/TW ngày 29/4/2026, Ban Bí thư quyết định chỉ định ông Phùng Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ban bi thu chi dinh bo sung 2 nhan su ban chap hanh Dang bo tinh Dien bien hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng 2 nhân sự mới

Trao các quyết định và chúc mừng hai đồng chí được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ, ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Điện Biên đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các đồng chí được chỉ định tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Mạnh Hùng và Đại tá Vương Đình Hòa bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Giới thiệu ông Lê Văn Lương tái cử Chủ tịch UBND Điện Biên với số phiếu tuyệt đối
Giới thiệu ông Lê Văn Lương tái cử Chủ tịch UBND Điện Biên với số phiếu tuyệt đối

VOV.VN - Sáng 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Trung ương.

Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu, góp phần tái hiện sinh động tầm vóc của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

VOV.VN - Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến dâng hương tại Đền Thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. 

