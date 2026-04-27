Cải chính

Điện mừng Ngày Nhà vua Hà Lan

Thứ Hai, 08:44, 27/04/2026
VOV.VN - Nhân dịp Ngày Nhà vua Hà Lan (27/4), lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi điện mừng tới Nhà vua Willem-Alexander cùng các lãnh đạo cấp cao Hà Lan, khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan (27/4), ngày 27/4/2026, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Willem-Alexander; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Rob Jetten; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Mei Li Vos và Chủ tịch Hạ viện Thom van Campen.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Tom Berendsen.

Văn Hiếu/VOV
