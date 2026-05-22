Điều chỉnh quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 5 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua cho thấy, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030 của đất nước có sự thay đổi lên mức tăng trưởng kinh tế 2 con số. Các quy hoạch có liên quan được duyệt sau quy hoạch sử dụng đất quốc gia làm thay đổi nhu cầu sử dụng đất. Sau khi các tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 có tăng, giảm khá lớn so với chỉ tiêu đã được duyệt.

Thực hiện Nghị quyết 174 năm 2024 của Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ đã có Tờ trình trình Bộ chính trị về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Bộ chính trị đã giao Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo địa giới hành chính mới. Trên cơ sở đó, Phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia được xây dựng bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phù hợp với Nghị quyết 252 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của 34 tỉnh, thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành thống nhất, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực.

Góp ý đối với nội dung phương án điều chỉnh đối với nhóm đất nông nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến: "Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các diện tích, các khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được đất bờ xôi ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong Kết luận số 81 và hiện nay trong Kết luận 33 của Ban Bí thư cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch, sửa Luật Đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có chế tài hết sức cụ thể vấn đề này".

Còn đại tá Chu Bình Thuận, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ công an thì cho rằng: "Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch, quan trọng nhất là việc nghiên cứu khoa học, có tầm nhìn, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm. Đảm bảo tính tổng thể, liên hoàn giữa các nhóm đất đai như đất ở, đất quốc phòng, an ninh. Và việc xác lập cơ chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo bảo vệ vùng lõi đất nông nghiệp, vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh".

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: việc điều chỉnh quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, gắn với giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội và tầm nhìn dài hạn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết: "Phải đánh giá toàn diện, chính xác, thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ, giống, canh tác, xu hướng, nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số, đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, diện tích đất trồng rừng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện".

Với những nguyên tắc đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các Bộ, ngành địa phương rà soát, giải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.