Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Trong chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đã có cuộc gặp và làm việc với Chủ tịch Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Kim Gi Hyeon, Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Dae Ki, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin; thăm Tập đoàn Samsung và dự lễ khai mạc “Chương trình hợp tác tìm hiểu về doanh nghiệp toàn cầu – Samsung dành cho các cấp lãnh đạo Việt Nam VOSP”; trao đổi ý kiến với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy như: Đại học Quốc gia Seoul, Học viện Ngoại giao Hàn Quốc,Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia; tiếp nguyên Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phó Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc, Giám đốc Cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc.

Tại các cuộc trao đổi, hai bên đều bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là sau khi hai bên ký Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ và Chương trình hành động liên quan. Hợp tác song phương không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

(Ảnh minh họa: KT)

Lãnh đạo hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, quan tâm và tạo điều kiện cho người dân hai nước tại mỗi nước; phối hợp trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa,đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc.

Về quan hệ song phương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả khuôn khổ quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”, nhân mạnh hai bên đang có cơ hội thuận lợi để cùng nhau tạo bước chuyển lớn về hợp tác sâu rộng và toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, hợp tác phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ; phối hợp xây dựng các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Về hợp tác trên kênh Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các chính đảng Hàn Quốc trong đó có Đảng Sức mạnh Quốc dân cầm quyền; đề nghị hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc, thông tin liên lạc giữa hai đảng, làm phong phú thêm nội hàm quan hệ hai nước.

Các lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định, coi trọng quan hệ với Việt Nam, vị trí và vai trò của Việt Nam trong khu vực, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc. Chủ tịch Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Kim Gi Hyeon tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai đảng cầm quyền ở hai nước; phối hợp chặt chẽ hơn trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đứng trước nhiều thách thức, ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam đầu tư và mở rộng kinh doanh, nhất là hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy thương mại phát triển theo hướng cân bằng.

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Ki bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trong chặng đường 30 năm tiếp theo và xa hơn nữa; khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin cho rằng, hai nước là bạn bè tốt, đối tác tốt, có độ tin cậy cao, nền kinh tế của Hàn Quốc không thể không có Việt Nam và ngược lại; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chiến lược phù hợp với khuôn khổ hợp tác mới, thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo cán bộ chiến lược và nhân lực chất lượng cao.

Hai bên khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông.

Ngày 14/10, Đoàn sẽ thăm, làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và có cuộc trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.