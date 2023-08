Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Sáng 31/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng đoàn giám sát Quốc hội “Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Báo cáo với đoàn, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Dương Hoàng Vũ cho biết, trong 2 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc.

Huyện đã làm mới hơn 20 km đường bê tông giao thông nông thôn nội bản, liên bản; 88% các thôn, bản có đường giao thông từ trung tâm xã đến thôn, bản được cứng hoá; cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 80%; phòng bán kiên cố đạt 17%.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng từ 28,82 triệu đồng năm 2020 lên đạt 34,03 triệu đồng năm 2022, đạt 76,84% kế hoạch. Trên địa bàn có 12 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo từ 44,68% năm 2021 xuống còn 38% trong 6 tháng đầu năm 2023 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025); tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm lần lượt là 4% năm 2021; năm 2022 là 4,5% và 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 2,25%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện thừa nhận, công tác triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế; hệ thống văn bản chưa được ban hành đồng bộ dẫn đến việc nhiều nội dung chưa đủ cơ sở, điều kiện để triển khai thực hiện mặc dù đã được giao vốn.

Thành viên Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân phát biểu tại cuộc làm việc với UBND huyện Quế Phong

Chia sẻ với huyện Quế Phong là một huyện nghèo, với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 90% (Thái, Mông, Khơ Mú), các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, huyện Quế Phong cần tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm, để xác định số hộ nghèo không có khả năng lao động, số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng người có công với cách mạng để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị, UBND huyện Quế Phong cần có các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo gắn liền với việc giảm tỷ lệ hộ cận nghèo, tập trung giải quyết chiều dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở và cũng là thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, dù còn nhiều khó khăn, UBND huyện Quế Phong đã nỗ lực, “vượt lên chính mình” trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tuyên truyền vận động người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.

Nhờ đó, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi, giảm nghèo đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 24/2021/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, huyện Quế Phong vẫn là một trong 4 huyện nghèo của tỉnh Nghệ An. Huyện đang đối mặt với áp lực giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, hiện còn khoảng 425 tỷ đồng; áp lực hoàn thành các mục tiêu thu nhập, nhà ở, các chỉ tiêu về nông thôn mới còn lớn. Lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, huy động vốn đối ứng của địa phương cũng gặp khó.

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, UBND huyện Quế Phong tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính quyền, có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đánh giá đúng nguyên nhân chủ quan trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, có hay không tình trạng “e dè, sợ sai” khi thực hiện các Chương trình này.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, huyện Quế Phong cần xác định rõ sản phẩm chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất, hình thành kinh tế nông nghiệp. Xác định rõ đột phá trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đó có phải là nhà ở, sinh kế, hạ tầng cơ sở. Khắc phục tâm lý sợ sai, không dám làm.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao quà tặng UBND huyện Quế Phong; trao 15 phần quà tặng các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cần nghèo trên địa bàn huyện Quế Phong

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Sau khi nghe Đồn trưởng Đồn biên phòng Thông Thụ Nguyễn Thành Trung báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, đường biên, cột mốc trên địa bàn đứng chân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới, luôn giữ vững ổn định tình hình chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đặc biệt là công tác giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bản làng vùng biên ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồn biên phòng Thông Thụ đóng quân trên địa bàn xã Thông Thụ, được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An giao quản lý 13 bản của xã Thông Thụ, với trên 1.000 hộ dân và gần 6.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đây là một trong những xã khó khăn nhất của huyện biên giới Quế Phong.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thông Thụ; ân cần thăm hỏi sức khỏe, công tác và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát biên phòng Mường Phú thuộc Cửa khẩu Thông Thụ; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong.

Tại huyện Quế Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng trao quà cho 2 gia đình hộ gia đình nghèo là bà Vi Thị Mai và ông Quang Văn Lát ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Tin và Ảnh: Trần Ngọc