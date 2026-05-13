Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Thứ Tư, 11:01, 13/05/2026
VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm: Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện Quy định 366-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm tra, làm việc với nhiều đơn vị, địa phương và trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đoàn đã bước đầu có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng cho biết, do yêu cầu đẩy nhanh tiến độ báo cáo nên kết quả bước đầu có thể chưa phản ánh đầy đủ các nội dung. Vì vậy, địa phương cần làm rõ thêm các giải pháp, phương hướng đối với những chỉ tiêu chưa đạt, nhất là các vấn đề liên quan thu ngân sách, mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các địa phương phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để phục vụ công tác sơ kết, đánh giá trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết thêm: “Kết quả thì có thể chưa được đầy đủ, toàn diện. Những vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị các đồng chí cũng có những giải pháp, phương hướng để báo cáo, giải trình rõ hướng tới đây chúng ta sẽ làm như thế nào? Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách hay những mục tiêu thực hiện tăng trưởng. Đặc biệt là những vấn đề khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tới đây chúng ta tiến hành sơ kết, đánh giá từ thực tiễn của địa phương”.

Quảng Ngãi đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, trong đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Cô giáo khiếm thị ở Quảng Ngãi xây kênh podcast để "Cất Tiếng"

VOV.VN - Từ câu chuyện đời và khát khao sẻ chia, cô giáo khiếm thị Võ Cẩm Giang (Quảng Ngãi) đã cùng cộng sự xây dựng podcast “Cất Tiếng” – nơi người khiếm thị chủ động kể câu chuyện của mình, lan tỏa tri thức, kỹ năng sống và kết nối cộng đồng trong không gian số.

Mạnh tay xử lý xe máy điện độ chế gây mất an toàn giao thông ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy điện độ chế tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu niên điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, mất an toàn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

