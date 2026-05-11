Quảng Ngãi đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI

Chiều nay (11/5), Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (mở rộng). Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 22/4/2026 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thời gian qua công tác cán bộ của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học và sau đại học tăng cao. Việc đánh giá cán bộ từng bước đi vào thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số cơ quan, địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ còn xảy ra; một bộ phận cán bộ năng lực giải quyết công việc chưa tương xứng với trình độ đào tạo. Tỉnh cũng đang thiếu cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chuyên gia đầu ngành.

Một số cán bộ còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm, thiếu tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 22/4/2026 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xác định, mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ đủ chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm; trên 90% cán bộ được bồi dưỡng thường xuyên theo vị trí việc làm. Tỉnh Quảng Ngãi cũng chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đội ngũ cán bộ.

Đáng chú ý, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong cấp ủy và các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh phấn đấu có 20% cán bộ, công chức biết sử dụng một trong các tiếng dân tộc thiểu số như Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ Triêng, Hrê, Gia Rai, Cor; đồng thời tổ chức dạy và học tiếng dân tộc cho cán bộ công tác tại địa bàn miền núi.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra mục tiêu mỗi năm cử từ 100 đến 120 cán bộ đi đào tạo sau đại học ở các lĩnh vực tỉnh đang cần như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai. Tỉnh tuyển chọn, hỗ trợ từ 5 đến 10 người đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ mới, khoa học sức khỏe và quản lý.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là đột phá trong công tác đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ điện tử thống nhất, đồng bộ. Việc đánh giá cán bộ sẽ được thực hiện thường xuyên, đa chiều, dựa trên sản phẩm cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; thực hiện công khai, minh bạch các tiêu chí, điều kiện, quy trình về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; xử lý nghiêm các hành vi chạy chức, chạy quyền, lợi dụng quyền lực trong công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh phải quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.