Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị làm việc tại Cần Thơ

Đợt kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả nổi bật của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trong công tác cán bộ; tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương; phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở…; đánh giá việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; Kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát là để cùng với địa phương rà soát toàn bộ công việc đã triển khai. Qua đó, cùng nhau đánh giá rõ những ưu điểm, nhận diện các mặt còn tồn tại, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Mục tiêu cốt lõi là tạo sự thống nhất cao về mặt nhận thức để tiếp tục triển khai hiệu quả công việc trong thời gian tới. Đồng thời, giúp xác định rõ các vướng mắc thuộc cấp nào, Bộ, ban, ngành nào, từ đó kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ. Sự đồng thuận này chính là cơ sở để đảm bảo tiến độ, nâng cao hiệu quả công việc, tạo tiền đề cho những bước đi đột phá và sáng tạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

"Hôm nay, chúng ta thông qua Dự thảo để các đồng chí tiếp tục tham gia góp ý, đề xuất. Sau đó, chúng ta phải xác định một lộ trình để hoàn thiện. Những phần đã làm tốt thì tiếp tục làm tốt hơn nữa; những phần chưa đáp ứng yêu cầu, chậm tiến độ thì phải đuổi kịp, không chờ đợi. Đây là nguyên tắc lãnh đạo của Bộ Chính trị”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nói.